Obustavljeni đački polasci

Zimski školski raspust donosi promene u saobraćaju autobusa kompanije “Jugoprevoz Kruševac”. Prema obaveštenju objavljenom na zvaničnom sajtu prevoznika, većina polazaka označenih kao đački u redu vožnje neće saobraćati do 19. januara 2025. godine. Ove izmene su uvedene kako bi se red vožnje prilagodio smanjenim potrebama za prevozom učenika tokom raspusta

Među obustavljenim polascima su brojne relacije. Na primer, polazak Šanac–Jasika u 07:05 neće saobraćati, kao ni linija Kruševac–Brajkovac–Konjuh u 06:30. Takođe, ukinuti su polasci Kruševac–Bela Voda u 13:10, Kruševac–Doljane–Žabare u 12:10 i 13:05, kao i Kruševac–M. Šiljegovac u 06:15 i 12:15. Linija Kruševac–Kamenare u 10:30 takođe je obustavljena, dok polasci Kruševac–Đunis–Sušica u 13:30 i Kruševac–Buci u 06:10 neće biti dostupni.

Od ostalih obustava, izdvaja se ukidanje polazaka sa stanice Spomenik ka Šumicama u 12:30 i Dedini u 13:10, kao i linija Kruševac–Izbenica u 10:45. Polasci Spomenik–Naselje V. Jurić u 12:30, Kruševac–Sezemča u 13:15 i Kruševac–Mačkovac u 06:20 i 11:45 takođe su privremeno obustavljeni. Pored ovih, linije kao što su Kruševac–Jablanica–Sebečevac u 12:50 i V. Šiljegovac–Srndalje u 12:15 i 13:15 neće saobraćati, dok je povratak Srndalje–Zebica–Sušica–Kruševac u 14:00 takođe otkazan.

Dodatno, ukinuti su polasci Kruševac–Ribarska Banja u 05:20 i kasniji polasci sa stanice Spomenik ka Bagdali u 12:45 i 17:15. Linija Kruševac–Lazarevac u 11:55, kao i popodnevni polazak Kruševac–Aleksandrovac u 14:00, neće biti dostupni tokom raspusta. Takođe, obustavljeni su polasci Konjuh–Kruševac u 07:10, B. Voda–Srnje–Šašilovac–Kruševac u 13:40, te Žabare–Kruševac u 12:35 i 13:30. Linije M. Šiljegovac–Kruševac u 06:50 i 12:40, kao i Kamenare–Kruševac u 11:15, takođe su obuhvaćene ovim promenama.

Neće saobraćati ni polasci Sušica–Kruševac u 14:30, Buci–Kruševac u 06:45, Šumice–Spomenik u 12:45 i Dedina–Spomenik u 13:25. Linije Makrešane–Kruševac u 07:05, Izbenica–Kruševac u 12:00 i Naselje V. Jurić–Spomenik u 12:45 takođe su privremeno obustavljene, kao i polasci Sezemča–Kruševac u 14:00 i Sebečevac–Kruševac u 14:10. Povratni polasci iz Srndalja ka V. Šiljegovcu u 14:10 i Konjuha ka Kruševcu u 07:10 neće saobraćati.

Osim obustava, određene linije su promenile trase i vremena saobraćanja. Polazak Kruševac–Globare u 06:15 i 12:30 više ne svraća u Šašilovac, dok linija Kruševac–Ljubava–Komorane u 06:20 neće saobraćati do Lazarevca i Komorana. Polasci Kruševac–Buci u 13:15 i 18:45 sada uključuju stajanje u Trmčarima, dok linija Kruševac–Pasjak–Bovan u 11:55 ide samo do Pasjaka. Linija Kruševac–Slatina–Sezemča u 11:00 sada ide samo do sela Buci.

Polasci Parcane–Kruševac u 05:55 i 11:40 više ne svraćaju u Globare, dok polazak Kruševac–Parcane u 20:00 takođe zaobilazi ovo mesto. Linija Kruševac–Lazarevac u 15:30 završava u Brajkovcu, dok linija Kruševac–Globoder u 06:15 i 11:30 sada svraća u Mačkovac.

Putnicima se savetuje da pažljivo planiraju svoja putovanja i pre polaska provere ažurirani red vožnje putem sajta Jugoprevoza ili u njihovim poslovnicama. Izmenjeni režim važiće do kraja raspusta, nakon čega se očekuje povratak na uobičajeni red vožnje.

