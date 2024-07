NSZ: Za podsticaj u zapošljavanju mladih

Prema poslednjim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Filijale u Kruševcu, poslodavci imaju veće potrebe za kadrovima nego što je odziv mladih koji traže posao

Da bi se približili programi zapošljavanja mladima i doseglo do što većeg broja mladih, NSZ je organizovala sastanak sa socijalnim partnerima, uključujući udruženja, klubove, društva i organizacije koje okupljaju ili rade sa mladima.

– Na ovaj način želimo da dođemo do mladih, da ih informišemo o programima, posebno o programu Garancija za mlade. To je program koji je vezan za mlade do 30 godina, finansira se budžetom Evropske unije i delom od budžeta Republike Srbije. Imamo nedostatak radne snage iz kategorije do 30 godina i to je jedan od razloga zašto smo održali ovakav sastanak – rekao je Predrag Marković, direktor Kruševačke filijale Nacionalne službe zapošljavanja

Kako bi se Garancija za mlade efikasno sprovela, prepoznata je potreba za uspostavljanjem snažnih partnerstava, posebno između resora nadležnih za rad i zapošljavanje, socijalna pitanja, obrazovanje, omladinu, privredu i finansije, sa poslodavcima, kao i sa organizacijama civilnog društva, kancelarijama za mlade i ostalim akterima na tržištu rada.

