Novi gradonačelnik Ivan Manojlović: Za Kruševac novi zdravstveni centar i fakulteti

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, na samom početku svog mandata, u ekskluzivnom intervjuu za novine Grad, je otkrio da ima iskrenu želju da Kruševac transformiše u još bolje mesto za život.

Iz intervjua koji će biti objavljen u 791. broju novina Grad koji izlazi u petak 9. februara izdvajamo deo o rekonstrukciji Opšte bolnice i novim fakultetima u Kruševcu.

Recite nam nešto više o najavljenoj rekonstrukciji Opšte bolnice u Kruševcu?

– Rekonstrukcija Opšte bolnice je investicija od velikog značaja i njena vrednost će biti oko 6 milijardi dinara, a svi znaju da toliko otprilike, iznosi naš godišnji budžet Grada. Naravno, to neće biti finasirano iz sredstava budžeta, već to govorim da predočim koliko je to veliko ulaganja. Ovom rekonstrukcijom Kruševljani će dobiti jedan najsavremniji zdravstveni centar, koji će imati adekvatnu opremu, koja će značiti i pacijentima, ali i medicinskom osoblju koje će na što bolji način pružati medicinske usluge. Projekat podrazumeva postojeće objekte, jer oni su izgrađeni od kvalitetnog i čvrstog materijala, ali, biće i objekata koji će morati da se izgrade jer nedostaju. Jedan od predloga je da sve zgrade u okviru kompleksa budu povezane toplim mostovima, što bi olakšalo prebacivanje pacijenata sa odeljenja na odeljenje u slučaju potrebe. Taj projekat će biti impozantan, i podsećaće na najsavremenije bolnice u Evropi. Kovid bolnica je sagrađena, završena, te neće iziskivati neke nove radove, osim prilagođavanja u smislu opremanja dodatnim medicinskim aparatima, jer će se prenamenovati u zdravstveni centar tercijalnog karaktera koji će podrazumevati palijativu i gde će gravitirati ljudi, ne samo iz našeg grada već i iz čitavog Rasinskog okruga, a i šire po potrebi.

Najavljeno je otvaranje dva nova fakulteta u Kruševcu. O kojim fakultetima je reč i gde će se nalaziti njihove prostorije?

– Ideja da u Kruševac dovedemo još neki fakultet osim Poljoprivrednog, čiji smo status rešili, odavno postoji i uvek je aktuelna. Fakultet političkih nauka i Fakultet filmske i dramske umetnosti trenutno su u razmatranju, Grad je kupio prostore koji će im biti namenjeni, i koji zahtevaju rekonstrukciju i opremanje. Cilj je da naši srednjoškolci mogu i ovde da krenu sa akademskim studijama, da steknu dodatno znanje koje će moći da upotrebe. Mi sada za razliku od početka dvehiljaditih, kada smo imali dva fakulteta koja su otišla iz našeg grada, sada imamo situaciju da se univerziteti takmiče, koga ćemo mi prepoznati kao dobrog partnera, koji bi mogao da otvori ekspozituru u Kruševcu. Mi smo grad koji je na mapi Srbije prepoznat kao grad glumaca, i otvaranje Fakulteta filmske i dramske umetnosti bi bilo odavanje pošte svim glumcima koji su odavde potekli, a znajući da ima izuzetno dobre i talentovane dece u našem gradu ovaj fakultet bi im značio jer bi mogli da ostanu u svom gradu da grade karijeru i da se uključe u filmsku i pozorišnu industriju.

Marija Janković