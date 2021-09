Nove knjige Milovana Erca: Osvrtanja i Malodrenovska crkva

Milovan Erac, novinar i književnik, u izdanju Istorijskog arhiva iz Kruševca, objavio je dve nove knjige „Osvrtanja“ i „Malodrenovska crkva“. Knjige su, kaže autor koji broji devetu deceniju, neka vrsta duhovnog inventara njegovog života

„Osvrtanja“ je još jedan dar gradu Kruševcu, ovoga puta povodom njegovog 650. rođendana, kako na frotnispisu knjige i stoji. Knjiga sadrži podatke o prvoj deceniji proslavljanja Slave hilandarske čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice u Kruševcu: kako se do Slave došlo, ko je učestvovao na Slavi, kako i sa čime, kako se slavilo i sasvim malo kako se kasnije i danas slavi.

-Poetska i prozna ostvarenja pisaca, koja su čitana na Slavi objavio sam u mojoj knjizi „Tragovi predaka“ 2009. godine, takođe u izdanju Istorijskog arhiva, finansiranoj od strane grada Kruševca i opštine Trstenik.Brojni autori su doprineli Slavi, koliko je ko mogao ili koliko mu je Presveta kroz Presvetlu ikonu dopustila da učini, pa je tako Slava postala naša, zajednička, kruševačka, na ponos svih nas i našeg grada – kaže Milovan Erac.

U knjizi je navedeno 40-tak pisaca iz Kruševca, zatim Hor Crkve Lazarice „Sveti Knez Lazar“, poznat i nagrađivan i van granica Srbije. Knjiga je specifična i po svom prelomu. Na desnim stranicama je tekst koji se sa jedne desne nastavlja na sledeću desnu sve do kraja knjige.Na levim stranicama su svedočanstva o onome što je na desnim stranicama napisano, poređana po azbučnom redu, u kojima su dokumenta o Slavi, fotografije učesnika, koje je autor uspeo da pribavi, primopredaja Slave KPZ i neke knjige pisaca sa posvetama u kojima pisac govori o Slavi, o Ercu, ali i, naravno, o sebi.

Prema rečima Erca, ova knjiga, u neku ruku, predstavlja i književnu sliku Grada Kruševca u to vreme.

-Ušao sam u devetu deceniju i pristupio sam inventarisanju i sređivanju proživljenog. Neću da iza sebe ostavim nedorečenosti i nemarnosti, pa da se o meni izvode proizvoljni zaključci. Zato je prošle godine, na Vidovdan, sa blagoslovom Eparhije kruševačke, opet u izdanju Istorijskog arhiva, objavljena moja knjiga „Malodrenovska crkva“, posvećena Svetom Vaskrsenju Gospodnjem u kojoj sam napisao kako je ta crkva pronađena i čudotvorstva koja su se u njoj događala – ističe autor.

Erac je, na Vidovdan 2020. godine, svoje delo poklonio Malodrenovskoj crkvi. Crkveni odbor je knjigu prodao, a novac upotrebio za zamenu starog pocinkovanog novim bakarnim limom na krovu crkve.

-Crkve posvećene Svetom Vaskrsenju Gospodnjem su retke, a meni je pripalo da su me roditelji baš u toj crkvi od Boga izmolili, pa je ova knjiga moja zahvalnost za dati mi život i, pri kraju života moga, vraćanje toj crkvi, ali i selu čiji je osnivač moj predak, kako je zapisano pre više od sto godina. Možda je interesantno da kažem i to da ću kada budem usnuo u Gospodu, biti i opevan, nadam se, u crkvi, takođe posvećenoj Svetom vaskrsenju Hristovom, na Novom kruševačkom groblju na kojem je moja porodična grobna parcela, ali to može da pričeka – zaključuje Milovan Erac.

