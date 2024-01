Nove cene goriva – dizel i benzin poskupeli

U narednih sedam dana, maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina u Srbiji će se povećati za dva dinara.

Prema informacijama koje je danas potvrdilo Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, litar dizela će koštati 198 dinara, dok će benzin biti 178 dinara po litru.

Vlada Srbije je juče usvojila Uredbu koja ograničava visinu cena derivata nafte, konkretno evrodizela i evropremijum BNB 95. Ova uredba će biti na snazi do 2. februara, odnosno do sledećeg petka do 15h, kada će biti objavljene nove cene goriva za naredni period.

M.M.