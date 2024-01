Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do narednog petka. Prema najnovijim informacijama, litar evrodizela na pumpama će koštati maksimalno 194 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 imati najvišu cenu od 174 dinara po litru do istog perioda.

Ove nove cene goriva će biti na snazi do narednog petka, a Ministarstvo će redovno objavljivati ažurirane cene svakog petka do 15 časova. Takođe, važno je napomenuti da je trenutno na snazi Uredba Vlade Srbije koja ograničava visinu cena derivata nafte, a ova uredba će ostati na snazi do 28. januara 2024. godine.

Ograničavanje cena ima za cilj sprečavanje većih poremećaja na tržištu i očuvanje životnog standarda stanovništva.

