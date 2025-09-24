Za danas zakazana nova sednica SO Brus

Odbornici Skupštine opštine Brus zasedaće danas po 12. put (sreda od 11 sati) u Maloj sali Centra za kulturu Brus. Na dnevnom redu naći će se 23 tačke među kojima i razmatranje predloga Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP ,,Rasina“ Brus, predloga rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa, razmatranje predloga rešenja o prestanku mandata vršiocu dužnosti direktora ovog preduzeća i imenovanju istog

Govoriće se i o predlogu Odluke o o izmenama i dopunama odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i o predlogu Odluke o mreži javne predškolske ustanove.

Odbornici će razmatrati Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada PU ,,Pahuljice“ za 2024-2025. I godišnji plan rada ove ustanove za tekuću školsku godinu.

Na sednici će biti reči o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja i o predlozima Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj“, ,,Prvi maj“ Vlajkovci, ,,OŠ ,,Branko Radičević“ u Razbojni i Srednjoj školi Brus.

Tokom sednice razmatraće se predlog Usklađenog finansijskog plana Opštinske uprave Brus sa Odlukom o drugom rebalansu budžeta za 2025. godinu.

Takođe, raspravljaće se o predlogu odluke o brisanju nekategorisanog puta koji se nalazi u Brusu, o predaji na korišćenje i dalje upravljanje objekta komunalne infrastrukture i o predlogu Rešenja o otuđenju neposrednom pogodbom određenih katastarskih parcela.

Odbornici će glasati i za davanje finansijske pomoći jednoj sugrađanki i Opštinskoj organizaciji rezervnih vojnih starešina Brus.

Izvor i foto: Bruski kofer