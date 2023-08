Nova nada glumačke scene

Mladi Kruševljanin Martin Tomić, učenik druge godine filološkog smera Gimnazije u Kruševcu jedan je od uspešnijih mladih ljudi u našem gradu i prava inspiracija za sve buduće generacije.

Martin je nedavno ostvario ogroman uspeh osvojivši prvo mesto na republičkom takmičenju iz srpskog jezika u Tršiću, odličan je i iz drugih predmeta, ali kako kaže njegova najveća ljubav je gluma.

-Pripreme za republičko takmičenje iz srpskog jezika bile su intezivne i zahtevne, trebalo je puno vreme i truda uložiti, ali bio sam optimističan kada je u pitanju rezultat jer znam koliko sam se posvetio tome. Svu zahvalnost dugujem najviše svojoj razrednoj Dušici Dobrodolac koja je bila maksimalno posvećena mom radu, verovala u mene i pružila ogromnu podršku. Naš timski rad doneo je pobedu – ističe Martin

Osvajanje prvog mesta na ovom takmičenju donelo mu je ovogodišnju Vidovdansku nagradu, ali i nominaciju za državnu stipendiju.

Član je neformalne grupe „Kulturociklin“ koja se bavi društveno odgovornim temama. Predstave koje ova grupa plasira fokusirane su na medijsku, emocionalnu pismenost, mentalno zdravlje mladih, odnosu škola-učenik-roditelj.

-Kroz projekat KulturAgora, grupa Kulturociklin organizuje radionice koje se bave emocionalnom, medijskom pismenošću mladih. Kao vršnjački edukator pomažem mladim da se suoče sa raznim stvarima, poput borbe sa nasiljem, reagovanja na probleme u društvu. Projekat je predstavljen i na UNESKOVOJ nedelji kreativne drame (International Drama/Theatre and Education Association – „Together we go on“) – kaže mladi Tomić

Gluma je njegova prva ljubav i voleo bi jednog dana da postane profesionalni glumac. Publici se predstavio kroz mnogobrojne predstave poput „Paklene Pomorandže“, „Kralja Ibija“, itd. Na 10. Juventafestu koji je održan u Sarajevu osvojio je nagradu za najbolju mušku ulogu u predstavi „Kralj Ibi“.

-Sa svojom grupom „Kultuociklin“, zajedno sa profesorkom Sandrom Maksimović učestvovali smo na Juventafestu u Sarajevu gde smo osvojili specijalnu nagradu, takođe na majskim igrama u Bečeju bili smo prvi. Naša publika je oduševljena, najviše mi znači aplauz koji dobijemo nakon odigrane predstave, to je znak da smo uradili dobru stvar – kaže mladi Tomić

Ove godine, Martin je sa grupom Gimnazijalaca učestvovao na 16. Tin Festu koji se održao u KCK, u periodu od 12-13. maja i od 24-29. maja 2023. sa predstavom „Koje je boje vuk“, koju su plasirali u sopstvenoj režiji. Tu su odneli dvostruku pobedu od strane vršnjačkog i stručnog žirija. Direktnom pobedom ostvarili su pravo na učešće na ovogodišnjoj „Glumijadi“ koja će se održati u Beogradu.

Pored mnogobrojnih obaveza koje ima, Martin retko ima priliku za slobodnim vremenom, međutim kako navodi, kad god ga ima, koristi ga maksimalno, voli da se druži sa svojim prijateljima, igra košarku, tenis, ali i čita razne žanrove. Planovi za dalju budućnost su mu upis na Fakultet dramskih umetnosti, ali i nastavak svoje glumačke karijere.

Za kraj Martin poručuje svim mladim ljudima i svojim vršnjacima da je u životu potrebna želja i volja za svaki uspeh i da je vera u sebe najbitnija.

Marija Milošević