Narodna stranka: Ko finansira rekonstrukciju “Kocke”?

Da li je rekonstrukcija privatnog objekta “Kocka“ deo rekonstrukcije gradskog trga i finansira se javnim novcem, zašto su radovi na ovom objektu započeti dva meseca pre dobijanja dozvole i da li se prostor „Kocke“ širi i na javnu površinu i po čijem odobrenju, neka su od pitanja je koja je ovdašnji odbor Narodne stranke u javnom obraćanju uputio lokalnim vlastima

Nedostatak informacija o tome šta sve obuhvata rekonstrukcija Trga koja se plaća iz gradskog budžeta naveo je Narodnu stranku da postavi javna pitanja vezana prvenstveno za zgradu „Kocka“ koja se rekonstruiše. Prema rečima Predraga Petronijevića, člana Glavnog odbora NS, nejasno je da li se „Kocka“ rekonstruiše u okviru projekta rekonstrukcije Trga, da li se, onda, finansira našim novcem, i, ako je tako, ko može da javni novac koristi za rekonstrukciju privatne zgrade.

– Ukoliko rekonstrukcija privatnog objekta “Kocka“ nije u okvirima rekonstrukcije gradskog trga, ko je dozvolio eventualno proširenje ovog privatnog objekta na gradsku površinu? Imamo prilike da vidimo neke šipove, pa nas interesuje čemu oni služe – navodi Petronijević. On tvrdi i da su radovi na rekonstrukciji „Kocke“ započeti dva meseca pre dobijanja dozvole što se, kako navodi, može videti na metalnoj tabli koja je postavljena naknadno, nakon početka radova na rekonstrukciji.

Slične komentare ima i Dejan Stevanović, predsednik Gradskog odbora, koji navodi i da je rekonstrukcija Kocke započeta pre dobijanja dozvola, a očigledno nije završena u roku koji je najavljen na tabli gradilišta.

– Ono što je takođe problem sa ovom zgradom jeste to što imamo najavu da će se ovi radovi nastaviti. I čekamo samo da prođe Vidovdan, pa će onda verovatno doći nova dozvola a možda će se raditi i bez nje. Pitamo gradsku vlast ko je to dozvolio i zašto neka inspekcija nije izašla i zaustavila radove sa kojim se otpočelo pre dobijanja dozvole – pita Stevanović.

I rekonstrukcija Trga, tvrdi Stevanović, niije završena i trajaće i posle Vidovdana.

– Prilazni putevi nisu pušteni u funkciju, tako da sve ono što smo ranije govorili, da će ovo biti maltretiranje građana Kruševca, i da nije vreme da se ovo radi, potpuno tačno, kao i to što smo rekli da sumnjamo u to da će ovaj projekat biti završen do kraja. Veliki vođa će doći i pustiće ovaj Trg u funkciju, ali ćemo naravno, što se možete videti, ovde još imati radova, i još će građani ovde trpeti nefunkcionalnost i ostalo – tvrdi Stefanović.

U Narodnoj stranci kažu i da je pitanje vlasništva zgrade „Kocka“ netransparentno, te da imaju saznanja da i u ovom i u još nekim objektima u gradu udeo ima of šor kompanija sa Kipra. Tvrde da je Kruševac postao privatno vlasništvo, da su naši sugrađani pretvoreni u jeftinu radnu snagu, te da će Narodna stranka kada bude došla na vlast vratiti sve ono što je oteto ovom gradu.