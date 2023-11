Naprednjaci predali izbornu listu, nosilac Bratislav Gašić

Članovi Srpske napredne stranke u Kruševcu, zajedno sa svojim koalicionim partnerima danas su Gradskoj izbornoj komisiji predali izbornu listu „Aleksandar Vučić- Kruševac ne sme da stane“. Naprednjaci su prvi predali listu, a kako su saopštili za medije nosilac liste na predstojećim lokalnim izborima biće ministar unutrašnjih poslova i nekadašnji gradonačelnik Kruševca, Bratislav Gašić

Nakon okupljanja ispred prostorija Srpske napredne stranke u Balkanskoj ulici, povorka naprednjaka prevođena dosadašnjom gradonačelnicom Kruševca Jasminom Palurović i Nevenom Đurić, predsednicom Gradskog odbora SNS Kruševac, uputila se u zgradu Gradske uprave noseći zastave Srbije i simbolično, pet kutija, svaku sa slovom iz prezimena predsednika Vučića, da predaju izbornu listu.

-Ono što su naši sugrađani imali prilike da vide proteklih 11 godina, je tempo rada i količinu investicija koje su došle u našu zemlju i grad. To treba da im bude najvažnija stvar kada budu izašli na glasanje 17. decembra. Nosilac liste je onaj koji to najviše zaslužuje od svih nas a to je gospodin Bratislav Gašić, zahvaljujući kome je Kruševac danas ono što jeste, koji je vratio svoj sjaj, ali koji očekuje još puno rada i novih investicija i ideja-rekao je Ivan Manojlović za medije ispred vladajuće stranke.

Novinarima se obratila u ime stranke i direktorka JKP Snežana Radojković koja je rekla da su pred građanima izbori koji su najvažniji u modenroj Srpskoj istoriji.

-Pred nama su izbori kada građani žele Srbiju koja ne sme da stane i koja će, punim tempom, još jačom snagom, sa još više mladih ljudi da nastavi putem prosperiteta, ili žele Srbiju koja nema razvoj i jasan cilj, bez plana. Naši sugrađani će 17. decembra jasno izabrati pravac, svi zajedno želimo da poručimo ukoliko vaš izbor bude „Aleksandar Vučić- Kruševac ne sme da stane“, obećavamo da Kruševac neće stati, već će biti još lepši i moderniji grad, pun dece i mladih ljudi i zadovoljnih penzionera-poručila je ona.

Podsećamo, u prostorijama GO Srpske napredne stranke u Kruševcu juče je potpisan koalicioni sporazum između vladajuće stranke, SDP-a, PUPS-a i Zdrave Srbije, nakon čega je usledilo prikupljanje potpisa podrške za izborne liste SNS za predstojeće lokalne i parlamentarne izbore.

