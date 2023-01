Napredak u Antaliji nastavlja pripreme

Napredak posle prvog dela priprema i testiranja fizičke spreme igrača, kreće put Turske. Čarapani će u Antaliji odmeriti snagu u prijateljskim nastupima sa turskim ekipama, a sve u cilju za što bolje otvaranje prolećnog dela prvenstva.

Trener Dušan Đođević izneo je, pred novinarima, utiske o novim pojačanjima i učincima u prethodnoj polusezoni:

–Letos smo imali svesni haos, a sada smo tražili mir, planirali da tri – četiri igrača odu, isto toliko dođe. Sa namerom da angažujemo kvalitetne igrače i sa zadovoljstvom i iz ove perspektive mogu da kažem da smo u tome uspeli. Doveli smo tri reprezentativca, dva mlada reprezentativca naše zemlje, reprezentativca Estonije, uz Uroša Ljubomirca…Naravno da sam zadovoljan, delimično, a za potpuno zadovoljstvo biće potrebni rezultati. Sve ovo smo uradili uz pomoć, pre svega, predsednika kluba Miloša Nenezića i Uprave i u saradnji sa Crvenom zvezdom, koja nam je dala na „korišćenje“ dva bisera, a oni imaju veliku želju da ovde zablistaju.

Pripreme u Antaliji, u vidu dvonedeljnog rada, treba da doprinesu da ekipa konsoliduje redove, a svemu tome, doprineće kvalitetni uslovi u Turskoj.

-Antalija je zimska baza, ne samo srpskih, već i klubova sa mnogo drugih podneblja. Svako ko je bio u Turskoj, zna o čemu pričam. Tamo su hoteli odlični, tereni još bolji, protivnici jaki. Imamo tri zakazane utakmice, na licu mesta ćemo pronaći četvrtog, za „generalku“ i u poslednjoj nedelji pred start prvenstva u Kruševcu uraditi finalizaciju priprema – naglasio je trener Đorđević.

Predviđeno je bilo da na konferenciji za medije budu svi novi igrači, ali zbog smrtnog slučaja u porodici izostao je Uroš Ljubomirac, pa su se kruševačkoj javnosti predstavili Nikola Knežević, Nikola Stanković i Mark Oliver Rosnup.

Nikola Knežević je jesenas, nosio dres Grafičara i po opštem mišljenju bio je najbolji igrač Prve lige Srbije, postigao šest golova i upisao sedam asistencija…

–Pre svega, želeo bih da se zahvalim saigračima i stručnom štabu na prijemu. Prihvatili su nas odlično, kao na treninzima, tako i u svlačionici. Mislim da smo se i mi snašli i za sada nemam nikakavu zamerku – rekao je Knežević, koji je dobio čast da nosi Napretkovu „desetku“.

Privikavanje na uslove u Kruševcu, Nikoli Stankoviću, rodom iz Vrnjačke Banje, nije predstavljalo problem:

–Poznat mi je dobro ovdašnji mentalitet i zaista mi nije bilo teško da se uklopim, tim pre, jer su saigrači fenomenalni i uvek su tu da nam pomognu sve što treba.

O očekivanjima, Stanković, koji je jesenas bio u prvom timu šampiona i zabeležio šest nastupa, ali i igrao za Zvezdine omladince na međunarodnoj sceni, je rekao da je naučen odmalena da ide na pobedu te da će se truditi da to primeni i ovde.

Mark Oliver Rosnup, reprezentativac Estonije, koji je u domovini osvojio sve što se moglo osvojiti u nacionalnom fudbalu, otkrio je kako je stigao u Napredak:

–Igrao sam u Levadiji zajedno sa Markom Putinčaninom, koji mi je rekao sve najbolje o Napretku i tako je došlo do konekcije sa klubom. Zadovoljan sam što sam u Srbiji, u koju sam ranije dolazio sa reprezentacijom do 17 godina. U Napretku sam naišao na odličan prijem, svi su mi poželeli dobrodošlicu, sviđa mi se grad. Sve je do sada u najboljem redu i nadam se uspešnoj sezoni.

