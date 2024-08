Najpopularnija izletišta u kraju – spas od visokih temperatura

Leto je već uveliko u toku, a sa njim i sezona odmora, kada mnogi građani Kruševca traže mesto gde će se opustiti i osvežiti od svakodnevnih obaveza. Ove godine, Jastrebac, Ribarska Banja i bazeni u Kruševcu privlače sve veći broj posetilaca svojim raznovrsnim ponudama i prelepim prirodnim okruženjem

Piše: Redakcija Grad-a

Mnogobrojni sugrađani odlučuju se da leto provedu u Kruševcu ili okolini. Kruševac, grad bogate istorije i kulturnog nasleđa, pruža brojne mogućnosti za upoznavanje sa istorijom, a okolina za osveženje i beg od visokih temperatura. Iako nema morsku obalu, okolna mesta i prirodni dragulji pružaju savršeno mesto za odmor i relaksaciju.

Jastrebac – raj za ljubitelje prirode

Jastrebac, jedna od najlepših planina u Srbiji, na samo dvadesetak kilometara od Kruševca sa svojim gustim šumama, čistim jezerom i brojnim sadržajima za sport i rekreaciju idealno je mesto za ljubitelje prirode. Tokom leta, posetioci mogu uživati u brojnim aktivnostima, na sportskim terenima za košarku, mali fudbal, rukomet, mini golf, fitnes. Takođe, klizalište sa veštačkom podlogom pruža mogućnost za korišećenje tokom cele godine, Avantura park sa zip lajnom i stena za penjanje nude zabavu odraslima a isti takvi sadržaji su izgrađeni i za decu. Pešačenje na obeleženim stazama, biciklizam i planinarenje, planinski vazduh i prijatne temperature čine ga savršenim mestom za beg od gradske vreve.

Uz samo bajkovito jezero prostire se turistički kompleks Jastrebac Lake Resort, nadaleko čuven po izuzetnoj, kako nacionalnoj tako i internacionalnoj kuhinji, prvoklasnom smeštaju, znalačkom izboru vrhunskih autohtonih domaćih vina i velikim pogodnostima koje nudi pri organizovanju – kako ekspertskih seminara, škola veština, radionica, tim bildinga i ekskurzija, tako i spektakularnih venčanja i drugih prigodnih okupljanja.

U okviru Resorta na raspolaganju su – Hotel „Trayal“ sa tri autentične sale za seminare i proslave:“Kruševac“, „Beograd“ i „Banket sala“ i Letnjikovac.

Za sve šetače, planinare, bicikliste, skajranere, orjentirce, kvadoholičare, kao i ljubitelje svih ostalih oblika aktivnog odmora ova destinacija svakako svojim položajem, lepotom i pogodnostima zavređuje da bar deo svog odmora posvetite svojim zadovoljstvima.

Cena smeštaja koji uključuje noćenje sa doručkom kreće se od 3500 din. Kada je reč o Avantura parku, cena ulaznice se kreće od 300 dinara u zavisnosti od dela koji se koristi i od broja korisnika. ZipLine je 600 dinara u oba pravca. Cena za korišćenja klizališta sa veštačkom podlogom je od 250 dinara.

Ribarska Banja – lekovita oaza mira

Ribarska Banja je već godinama omiljeno mesto starijih sugrađana jer je lekovita i ima idealnu nadmorsku visinu. Njeni noviji sadržaji – Velnes centar i Sportsko rekreativni centar Samar, međutim, interesantni su sve većem broju mladih Kruševljana. Uz modernu infrastrukturu i visokokvalitetne smeštajne kapacitete, Ribarska Banja je savršen izbor za one koji traže miran i relaksirajući odmor.

Kulturno leto Ribarske Banje traje od maja do oktobra predstavljajući preko 3000 učesnika iz zemlje i inostranstva i preko 6000 posetilaca. Takođe, Ribarska Banja obiluje sportskim događajima kao što su turniri u malom fudbalu, tenisu, odbojci na pesku za takmičare mlađih uzrasta iz cele zemlje. Etno festival okuplja udruženja i pojedince koji neguju stare zanate, muziku ili spravljaju jela po starim tradicionalnim receptima. Održavaju se revije etno modela, kao i koncerti folklornih i pevačkih grupa.

Ovo mesto je interesantno i za verski turizam jer je u tom kraju dragulj srpske duhovnosti i istorije – Manastir Sveti Roman iz IX veka koji u svojim nedrima čuva srce grofa Rajevskog, koji je herojski poginuo boreći se na strani srpske braće i kasnije inspirisao Lava Tolstoja da stvori lik grofa Vronskog u Ani Karenjinoj. Takođe, u blizini je i Manastir Pokrova Presvete Bogorodice, na mestu gde se Bogorodica ukazala i koji je mesto najvećeg hodočašća u Srbiji.

U vrelim letnjim mesecima za mlade je najbolji provod u Sportsko – rekreativnom centru ,,Samar“ u Ribarskoj Banji. U okviru Akva parka postoje tri bazena, jedan dečiji i dva za odrasle sa toboganima, šankom u vodi i ostalim pratećim sadržajima. Za ljubitelje sporta tu su i teren za tenis, rent-a-bike, odbojka na pesku, teren za male sportove, kao i kafe poslastičarnica. Poseban vid noćnog provoda u Ribarskoj Banji u letnjim mesecima su noćna kupanja na otvorenim bazenima u prelepoj termalnoj vodi.

Specijalna bolnica Ribarska Banja ima 280 mesta na slobodnom tržištu.

U vilama Srbija, Bosna, Hercegovina, Vojvodina, Dalmacija, Slavonija, Hrvatska, Crna Gora i Pogled, pored jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba, imaju i standardne i lux apartmane.

Cene su pristupačne i kreću se od 20e do 100e po noćenju. Kada je reč o bazenima cena ulaznice je 500 dinara za „Samar“ dok je za Velnes centar 700 dinara. Cena dnevnog termina za tenis i odbojku je 500 dinara dok je stoni tenis i iznajmljivanje bicikala 400 dinara. Radno vreme otvorenih bazena je od 10 do 18 časova.

Kruševački bazeni – glavno mesto letnjeg osveženja i druženja

Za beg od vrućine mnogi posećuju otvorene bazene Sportskog centra Kruševac. Sa modernim sadržajima, čistom vodom i prijatnom atmosferom, bazeni su idealno mesto za osveženje i relaksaciju. Pored plivanja i sunčanja, posetioci mogu uživati u raznim sportskim aktivnostima, dnevnim žurkama kao i noćnom kupanju. Svakog radnog dana od 9 do 10 časova svi prisutni mogu učestvovati u Aquabic-u (aerobik u vodi), potom deca neplivači dobijaju besplatnu obuku ponedeljkom, sredom i petkom od 19 časova i dodeljuju se besplatne ulaznice svim mladima koji učestvuju u programima Lokalnih akcionih planova za mlade. Redovno održavanje i visoki standardi higijene čine kruševačke bazene sigurnim i prijatnim mestom za sve posetioce. Bazeni aktivno rade svakog radnog dana od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19 časova. Radnim danima je posećenost veća u popodnevnim satima nakon što ljudi završe svoje poslovne obaveze, dok su za vikend od samog otvaranja sva mesta popunjena. Cena ulaznice je 300 dinara.