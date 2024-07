Na premijeri fudbalskog šampionata Napredak u Humskoj

U prvom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri Napretka biće domaćini vicešampionu Partizanu, na njegovom stadionu. Utakmica se igra sutra, od 21 sat

U iščekivanju da se lopta zakotrlja u borbi za bodove, mnogo se radilo na rekonstrukciji tima, koji je danas, po mišljenju brojnih stručnjaka, jedan od kandidata za najviši plasman, ali i na sređivanju infrastrukture. Iz godine u godin, sve više ulažemo i u mlađe kategorije…

Prvenstvo konačno startuje, već sutra (21 sat), Napredak je domaćin Partizanu, ali na njegovom stadionu, na Topčiderskom brdu.

-To nije samo naša, već i sudbina ostalih klubova, na čijim stadionima se rade tereni. Rukovodstvo kluba, predvođeno predsednikom Milošem Nenezićem, a imamo i veliku podršku našeg Kruševljanina, bivšeg gradonačelnika Bratislava Gašića, u poslednje četiri godine je obezbedilo značajna sredstva, posebno pred nastupajuće prvenstvo u kojem želimo da napravimo značajan iskorak. Imajući u vidu naše ambicije, činjenica da ćemo biti gosti i kada smo nominalni domaćini, stavlja nas u neravnopravan položaj. Nažalost, nismo birali izvođača radova, ne znamo tačno ni kada će sve biti završeno, a visoke temperature u poslednje vreme dodatno usporavaju radove. Ipak, to ne menja naše planove. Doneo je plej – of pravo otrežnjenje, bilo je evidentno da ne možemo da se oslonimo samo na našu decu, ali dobra stvar je da smo dobili dvojicu profesionalaca od njih. I svi oni će i u buduće biti pod budnim okom stručnog štaba. Zbog toga što imamo velike ambicije angažovali smo novog trenera, Goran Stevanović je ponovo u Kruševcu, a doveli smo i 15 novih fudbalera, po želji stručnog štaba. Svakako, i dalje smo ponosni što smo pravi srpski tim, ekipa bez stranaca, a to i dolikuje Kruševcu, staroj srpskoj prestonici. Inače, ovog leta smo, pored u prvi tim i infrastrukturu, mnogo uložili i u omladinsku školu, jer nam je cilj da se omladinci i kadeti vrate u Kvalitetnu ligu – istakla je, u uvodu konferencije za medije pred utakmicu sa Partizanom, generalni sekretar Valentina Vasić.

Šef stručnog štaba Goran Stevanović osvrnuo se na pripremni period, optimistički poručio da mnogo očekuje od svoje ekipe i najavio utakmicu sa Partizanom:

-Klub je uložio velike napore, a opštepoznato je da tržište nije ni malo naivno i za vrlo kratko vreme uspeli smo da oformimo ekipu koja je potentna, ima kvalitet i koja će dostojno da reprezentuje Napredak u narednom prvenstvu. Odradili smo dobro pripreme u Sloveniji, imali tri vrlo kvalitetna protivnika i sve dosadašnje mi uliva samopouzdanje, veru i nadu i sa velikim ambicijama ulazimo u prvenstvo, pre svega u utakmicu sa Partizanom. U ekipi imamo fudbalere sa značajnim igračkim kvalitetom, ali i mentalnom snagom i to mi je dodatna inspiracija. Ne bih da opisujem kako ćemo da igramo, ali se nadam da će navijači jedva čekati da to vide. Kada sam prvi put bio u Napretku, zbog pandemije nije bilo publike na stadionima, sada ih željno čekamo na tribinama. U poslednje vreme Napredak je zadavao dosta problema Partizanu, tako da će crno – beli sigurno biti dodatno motivisani, ali očekujem da već na premijeri pokažemo novo lice. Imamo u ekipi dosta iskusnih, ali i mladih igrača, željnih dokazivanja i verujem da predstoji pravi derbi. Ne pretimo Partizanu, nema ni euforije, iako su za Srbiju karakteristične euforija i agonija, dizanje u nebo, ili bacanje u blato. Mi nećemo da ulazimo u tu zamku, ali imamo pravo da očekujemo pozitivan ishod.

Pred sutrašnji derbi na crno – beloj strani Topčiderskog brda optimista je i kapiten Nebojša Bastajić:

-Uveren sam da smo formirali dobru grupu sa igračkim i ljudskim kvalitetima i siguran sam da smo na dobrom putu. Poštujemo Partizan, ali idemo u Beograd sa namerom da ispoštujemo sve što smo radili u okviru pripreme za ovu utakmicu. Svesni smo da nas očekuje težak zadatak, ali i znamo da bi pozitivan rezultat bio dodatni vetar u leđa na startu sezone. Verujemo u sebe i sa puno motiva i otimizma čekamo da istrčimo na teren stadiona u Humskoj.