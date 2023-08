Na konferenciji Zone zapad izvučeni parovi

U Kruševcu je održana konferencija klubova Zone zapad

Skup je otvorio Vladan Gašić potpredsednik FSRIS, a pored predstavnika klubova, konferenciji su prisustvovali Zoran Ignjatović predsednik FSRIS, Jovan Marjanović generalni sekretar FSRIS i Ivan Nikolić disciplinski sudija FSS.

Vladan Gašić je obavestio klubove da je Odbor za hitna pitanja FSRIS odlučio da promeni odluku o broju klubova iz FS Pomoravskog i FS Rasinskog okruga koji će od naredne sezone popunjavati zonu zapad koja će brojati 12 ekipa i koji će igrati dvokružno, pa će posle toga ekipe od 1. do 6. mesta igrati plej of i boriti se za prvaka, a ekipe od 7. do 12. mesta igrati plej aut i boriti se za opstanak u ligi.

Po prvobitnoj odluci oba saveza su trebala da daju po šest ekipa, ali sada je odluka promenjena i FS Pomoravskog daće sedam a FS Rasinskog okruga daje pet ekipa.

Sve ekipe Zone moraju da imaju po dve mlađe selekcije, a troškovi službenih lica i takmičenja su ostali isti.

Potom za predsednika konferencije klubova Zone Zapad je izabran Zoran Gligorijević (Juhor, Glavinci) i izvučeni su parovi i određeni takmičarski brojevi.

Tako se u prvom kolu 19.08.2023. sastaju: Morava 1918-Kušiljevo, Temnić-Mladost, Mladi Borac-Sloga, Trstenik PPT-Vinogradar, Župa-Jasenovo, Levač-Lugomir, Blagotin-Majdevo Kupci, Rembas-Juhor

Vladan Gašić je na kraju sastanka ispred FSRIS svim klubovima je uručio po pet lopti sa kojima će se igrati utakmice.

I.M.