Na današnji dan: Rođena Ana Atanasković, lakopera zmajica

Ana Atanasković rođena je u Kruševcu 27. novembra 1973. godine. Detinjstvo je provela u selu Jasika, u kući tik pored Zapadne Morave. Još u srednjoj školi je napisala tri romana, koji su ostali kao dokument, otkucani na pisaćoj mašini. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svoju prvu knjigu “Beogradske majske priče” objavila je 2006. godine za Književnu omladinu Srbije. Knjiga sadrži sedam vrednosno ujednačenih priča koje na formalnom planu otkrivaju raspon od kratke priče do razvijenih dužih pripovedaka. Godine 2007. objavljuje roman “Duet duša” u kojoj govori o mladom momku iz provincije koji dolazi na dvor Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin. “Jelena Anžujska” je njena treća knjiga. Govori o odrastanju, udaji i životu francuske princeze i srpske kraljice Jelene Anžujske. U knjizi se mogu pronaći manje poznati istorijski podaci vezani za taj period srpske države. Na poziv Srba iz dijaspore, 2010. godine održala je i promociju svoje knjige u SAD. Na „Teslinim danima 2010.“ u organizaciji „The Tesla Science Foundation“ iz Filadelfije održala je predavanje „Tesla i žene“. Roman “Moja ljubav Nikola Tesla”, koji govori o životu Katarine Džonson, supruge Roberta Andervuda Džonsona velikog prijatelja Nikole Tesle, objavljuje 2013. Katarina Džonson je u romanu opisana kao žena koja se najviše približila Nikoli Tesli i koja je bila njegov duhovni saputnik, što je potkrepljeno činjenicama. 2017. godine objavila je zbirku priča “Beograd je ljubav”. To je nastavak priča o Beogradu u kojima su spojeni istorija, svakodnevnica, emocije i životna iskustva. Dve godine kasnije stiže i roman “Kraljica Jorgovana” koji je dopunjeno izdanje njenog romana “Jelena Anžujska”. Zatim sledi roman “Davorjanka Paunović” koji je objavio Blic 2020. godine. To je roman o Davorjanki Paunović, komunistkinji koja je bila velika ljubav i lična sekretarica Josipa Broza Tita.

Ove godine, u izdanju Lagune, objavljuje novi roman “Zmajeva žena” koji govori o Jeleni Gatiluzio. Roman donosi istražene istorijske činjenice o ovoj ženi koje su se mogle naći, a njen život u Srbiji je izmaštan, dok je život despota Stefana dat kroz istorijske činjenice o njemu. Roman je moguća biografija Jelene Gatiluzio uz opise istorijskih događaja i bitaka o kojima je mogla da čuje ili im je mogla prisustvovati. Takođe, u romanu se opisuju srednjevekovna Mitilena, Kruševac, Konstantinopolj i Beograd, kao i viteški Red zmaja i bića iz slovenske mitologije (rusalke, zmaj).

Novinarsku karijeru Ana Atanasković je započela u modnom časopisu ELLE. Pisala je za diplomatski časopis VipTripDiplomatic, Vodič za život, Sensu, Ilustrovanu politiku, Lepotu & Zdravlje. Bila je saradnica i mnogih sajtova kao što su: hrvatski književni portal CitajMe, ruskog InSerbia, onlajn izdanja Esquire, sajta Beograduzivo, časopisa Enheduana, Kulturnih novina, Kaldrme, VremeZa, Infoprevode (za koji i dalje piše), Infoprevodi, Majdan…

Foto: dreamcatcher