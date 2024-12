Na današnji dan: Rodila se Biljana Mišić, Kruševljanka – holivudska zvezda

Pre nego što je uplovila u likovnu umetnost Biljana Mišić se uspešno bavila glumom, koja ju je iz rodnog Kruševca odvela do Los Anđelesa u kome je, za kratko vreme, snimila nekoliko filmova, desetine reklama i muzičkih spotova sarađujući sa nekim od najvećih holivudskih imena

Biljana Mišić je Kruševljanka (rođena 20. decembra 1983) koja je u svet mode ušla još sa četrnaest godina, pozajmivši svoj izgled većini poznatih brendova u zemlji i inostranstvu. U Kruševcu je završila Osnovnu školu „Dositej Obradović“, kao i nižu Muzičku školu „Stevan Hristić”. U Muzičkoj školi je učila harmoniku.

Modne piste je zamenila svakodnevnim vežbama iz dikcije, scenskog pokreta, akrobatike… i diplomirala glumu na Fakultetu umetnosti Priština. Visoke potpetice je ostavila sa strane, kako bi bezbedno stala na daske koje život znače. Prve pozorišne korake je napravila u KPGT-u, a potom se, kroz nekoliko televizijskih serija, odlučno zaputila ka filmskom platnu.

Prvu zapaženu ulogu je ostvarila uz Majkl Medsena u filmu „Srpski ožiljci“. U holivudskom ostvarenju „Mračni princ“ (The Dark Prince) igrala je sa Džon Vojtom i bila deo akcionog projekta “Teken 2” (Tekken: Kazuya’s Revenge).

Sa samo 16 godina iz Kruševca se preselila za Beograd, a nedavno je pričala o tome kako su njeni roditelji podneli što se rano odvojila i osamostalila…

– Moji su me uvek podržavali, ali mama me je više razumela nego tata. Nisam odrasla u porodici gde su roditelji apsolutno svu svoju snagu, prijatelje i kontakte ulagali u svoje dete i njegovu karijeru. Moji nisu mislili da je pametno što želim da budem manekenka, a kasnije i glumica. Smatrali su da postoji lakši i bolji način da se život preživi. Tata naročito nije mogao da shvati zašto želim da budem glumica, a sada je zbunjen i veoma ponosan na mene i dolazi na sve moje premijere. Veoma sam želela da budem samostalna i imala sam sreću što sam bila okružena pravim ljudima koji su me razumeli. Kreativna sam, slikam, pišem i završila sam muzičku školu. Umetnik sam i kroz glumu najbolje izražavam svoju kreativnost, a ona mi pomaže i da lakše shvatim sebe i svet oko sebe.

Svoju karijeru je 2011. nastavila da gradi u Los Anđelesu gde je intuitivno otkrila talenat za vizuelnu umetnost, nakon čega se intenzivno posvetila pravljenju slika od papira – kolažima. Sasvim slučajno, kaže, kroz „tablu želja“…

– Htela sam da vidim šta je to skriveno u mojoj podsvesti, što se dešava na nivou duše, a što je često suprotno ambicijama. Danima sam pažljivo birala slike iz raznih časopisa i starih kalendara, seckala ih i lepila. Potpuno sam se samo tome posvetila, baš kao kad sam se kao dete igrala. Kreacija koja je kao takva samoj sebi dovoljna, bez ikakve opterećenosti i očekivanja, ispričala je svojevremeno Biljana.

Master likovne umetnosti završila je na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2023.

U Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja Kruševac 2021. otvorena je njena izložba kolaža „Rađanje nove svesti“, koja je simbolisala Biljanin povratak u grad rođenja, u kojem se tada prvi put publici predstavlja i kao vizuelna umetnica.

Okosnicu izložbe činila je serija radova nastalih posle 2015. godine. Holivudsku postavku ove izložbe, nekoliko godina ranije, svečano je otvorio slavni oskarovac Džon Vojt, koji je i sam pasionirani kolekcionar Biljaninih radova.

Filmografija: Mračni princ, Žigosana, Led, Šesto čulo, Žene sa Dedinja, Kad na vrbi rodi grožđe, Srpski ožiljci, Ulica lipa, Čitulja za Eskobara, Oralno doba, Vratiće se rode, Nemoguća misija, Ja Če Gevara, Monet, Karavađo, O štetnosti duvana.