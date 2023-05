MUP: Prioritet bezbednost učenika

Jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova jeste zaštita bezbednosti učenika, zaposlenih u školama i škola, kao i očuvanje mira i sigurnosti svih građana saopštio je načelnik Policijske uprave u Kruševcu, pukovnik policije Ivan Milenković u vezi sa prisustvom policijskih službenika u školama

U cilju zaštite dece i maloletnih lica kao najosetljivije kategorije stanovništva i zaštite svih građana Republike Srbije, u osnovnim i srednjim školama u Srbiji pojačano je prisustvo policije, a tokom trajanja nastave obezbeđeno je stalno prisustvo školskog policajca.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, intenziviraće u narednom periodu, preventivne aktivnosti, kao što su predavanja, tribine i interaktivne radionice, sa ciljem podizanja bezbednosne kulture i svesti kod dece, u cilju upoznavanja učenika sa svim rizicima sa kojima se mogu sresti tokom boravka u školi, na putu od kuće do škole, kao i na društvenim mrežama.

Ministarstvo još jednom apeluje na sve građane da sačuvamo razumnost i stabilnost pogotovo kada su u pitanju naša deca koja informacije prate iz različitih izvora i medija. Neophodno je da njihovi profili na društvenim mrežama budu pod roditeljskom kontrolom, ali je jednako važno da odrasli pokažu najviši stepen odgovornosti i ne objavljuju i ne dele neproverene i neprimerene sadržaje na društvenim mrežama

Apelujemo i na decu da vode računa o ponašanju i pokažu svoju odgovornost, kako bismo svi zajedno doprineli smanjenju vršnjačkog nasilja i učinili da škola bude bezbedno okruženje za život i rad učenika i zaposlenih u školama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poziva građane koji poseduju neregistrovano oružje da ga do 8. juna ove godine, predaju najbližoj policijskoj stanici.

Obaveštavamo građane da osim ličnog dolaska i neposredne predaje, mogu kontaktirati najbližu policijsku stanicu i pozvati policijske službenike da dođu po oružje i eksplozivne naprave i da ih preuzmu.

Građani neregistrovano oružje, municiju i eksplozivne naprave mogu predati bez napuštanja svoga doma, pozivom najbližoj policijskoj stanici koja će uputiti patrolu na datu adresu i oružje preuzeti.

Naglašavamo da tokom perioda predaje neregistrovanog oružja, do 8. juna, građani koji to učine neće snositi krivičnu odgovornost niti bilo koje druge posledice, a neće morati da dokazuju poreklo oružja niti da donose bilo kakvu dokumentaciju.

Ističemo da građani prilikom predaje nisu u obavezi da se legitimišu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane da se odazovu pozivu i do 8. juna, bilo lično ili pozivom policiji da po neregistrovano oružje dođe, predaju nelegalno oružje, municiju i eksplozivna sredstva. Ujedno pozivamo i one građane koji nisu predali policijskim stanicama na čuvanje oružje nakon smrti vlasnika, da to mogu sada da urade

Građani mogu predati neregistrovano oružje svakog dana od 7 do 19 časova bilo da je reč o oružju koje po zakonu ne može biti u posedu građana (automatske puške i minsko eksplozivna sredstva), tako i ostalo kratko i dugo vatreno oružje, kaže se u saopštenju Policijske uprave u Kruševcu.