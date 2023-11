Mudrakovac i Prnjavor bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti sela Pepeljevac (od skretanja za rezervoar do kraja sela), Lukavac, Žabare, Trebotin, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica, Mrmoš, Malo Golovode- Ribarska, Raška i prateće ulice i Zebica, prigradsko naselje Mudrakovac- Rasinska ulica i deo grada Prnjavor- Koznička ulica.

Zbog izrade vodovodnog priključka, danas će do 16h bez vode biti prigradsko naselje Mudrakovac- Vrnjačka ulica.

Zbog radova na elektromreži, danas do 14h bez struje će biti ulice Vojvode Stepe, 21. Srpske divizije, Trogirski trg i Rade Gavrilović sa bočnim ulicama. Do 12h bez struje će biti naseljeno mesto Kapidžija i selo Preštip, dok će deo naseljenog mesta Kobilje bez struje biti u periodu od 11h do 15h.

Danas, JKP „Gradska toplana“ uredno i bez problema proizvodi električnu energiju svim svojim korisnicima širom grada.