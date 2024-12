MTS ponovo podiže cene, korisnici imaju pravo na raskid ugovora 

Telekom Srbija (MTS) od januara 2025. godine ponovo će povećati cene svojih usluga za sve korisnike, uključujući i one sa važećim ugovorima. Ova odluka je deo promene koja obuhvata prelazak na nove, skuplje pakete, prema takozvanoj „matrici migracije“. Korisnici koji se ne slažu sa ovim povećanjem imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja penala ili preostalih rata do isteka ugovorne obaveze, ali to moraju učiniti do kraja decembra 2024. godine, u skladu sa članom 131. Zakona o elektronskim komunikacijama

Iz MTS-a su zvanično saopštili da će svi korisnici od 9. januara 2025. godine automatski biti prebačeni na pakete iz aktuelne komercijalne ponude. Navode da su pažljivo pratili svakodnevnu potrošnju svojih korisnika i da će im, na osnovu toga, biti dodeljeni paketi za koje se smatra da su odgovarajući. Ovakva odluka izazvala je nezadovoljstvo, jer korisnici nisu imali nikakvog uticaja na izbor novih uslova.

Ovo je drugo povećanje cena tokom 2024. godine, a promene uključuju značajna poskupljenja i smanjenje pogodnosti u postojećim paketima. Na primer, popularni mobilni paket Omorika 12 sada postaje Omorika S i cena mu raste sa 1.900 na 2.600 dinara, što je povećanje od 37%. Slična situacija je i sa paketima internet + televizija, gde cena Super plana 2 M raste sa 3.000 na 4.200 dinara – čak 40%. Pored toga, korisnici su izgubili mogućnost prenosa nepotrošenog interneta, minuta i poruka u naredni mesec.

Posebno je problematično što MTS novim korisnicima nudi brojne povoljnosti i niže cene, dok dugogodišnji korisnici, čak i oni koji su lojalni preko 10 godina, ne dobijaju ništa. Njima se nudi samo opcija prelaska na skuplje pakete sa smanjenim uslugama, blokiranje broja nakon nekoliko dana neplaćanja računa, beskrajno čekanje u redovima ili na telefonskim linijama za dobijanje informacija ili reševanje problema, produženje ugovora bez pitanja po mnogo većim cenama i slično. Korisnici sve češće zaključuju da im je isplativije koristiti prepaid opcije, jer se čini da ova firma lojalnost ne vrednuje.

Međutim, postavlja se pitanje da li je raskid ugovora pravi korak za nezadovoljne korisnike ili će sličan trend povećanja cena ubrzo slediti i drugi operateri poput Yettel-a i A1? Dok MTS trenutno privlači pažnju ovim potezima, ostaje neizvesno da li će konkurencija iskoristiti priliku za dobijanje novih korisnika ili će uvesti slične izmene i poskupljenja.

J.S.