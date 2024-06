Ministar odbrane Bratislav Gašić održao konferenciju za medije

Ministar odbrane Bratislav Gašić održao je konferenciju za novinare u prostorijama GO SNS Kruševac povodom niza neistina koje su opozicioni lideri izneli na račun Srpske napredne stranke.

On je čestitao svim odborima SNS (ukupno 68), koji su juče odneli do sada nezabeleženu pobedu na parlamentarnim izborima. Zahvalio se i svim aktivistima SNS koji su bili aktivno uključeni u kampanju.

– Zajedno sa građanima Kruševca i celog Rasinskog okruga nastavićemo da radimo. Posle formiranja lokalne samouprave i konsolidacije svega što smo izgubili baveći se izborima, Kruševac mora mnogo ubrzanije da radi. Uskoro krećemo sa rekonstrukcijom Opšte bolnice, izgradnjom nove Hale sportova i završavamo radove na Istočnoj zaobilaznici – istakao je Gašić.

Povod za večerašnju konferenciju je niz neistina koje su izneli opozicioni lideri, a tiču se navodnih nesuglasica u SNS- u.

– Naučeni od svojih stranih mentora, takozvani opozicioni lideri, čitajući otporaške knjige, ponovo su izneli niz neistina vezanih za odvajanje jedne odborničke grupe. Želim da obavestim građane Kruševca zašto smo to uradili. Učinili smo to da bismo dobili više vremena koje odbornici mogu da provedu za skupštinskom govornicom. Nema tu nikakve svađe i raskola. To su samo priče koje su oni naručili od svojih stranih mentora da ih kao mantru ponavljaju iz dana u dan. Jučerašnji izbori su im bili odlična prilika da nauče da se bave sobom i svojim biračima, a ne da se bave nama – istakao je Gašić i dodao da predsednik Vučić, on i Nevena Đurić nisu u svađi i potom čestitao svim odborima SNS koji su juče ostvarili ubedljivu pobedu na izborima.

Nakon održane konferencije za novinare ministar Gašić održao je sastanak sa odbornicima Skupštine grada iz redova SNS- a.

O.Milićević