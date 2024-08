Milan Kropf i lepa Marija u letnjem hitu „Ovo je stvarno za suze“

Nakon spota za pesmu „Ritam ljubavi“, ovo će biti drugi i poslednji singl sa albuma „Akustična strana sveta“ kruševačkog kantautora Milana Kropfa za koji je urađen spot. Pesma je nastala u mestu kraj Kotora koje se zove Muo, u kući do koje je vodilo 1000 stepenika. Jednog jutra, more ju je izbacilo na obalu i nazvalo „Ovo je stvarno za suze“

Ovim se zatvara jedna i otvara sledeća stranica, novih trinaest pesama uokvirenih u novo muzićko izdanje koje će se na tržištu pojaviti do kraja ove kalendarske godine.

– Za razliku od prethodnog, gde sam sve pesme ja napisao i komponovao, na ovom,novom će se naći tri teksta čiji su autori Nemanja Oblaković i Tomislav Toni Mihajlović. Novi album će izaći najverovatnije pod nazivom „Kad cvetaju trešnje“, po istoimenoj pesmi sa albuma, najavljuje svoje pojačane aktivnosti poznati kruševački kantautor Milan Kropf.

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=WQs26hbb9Bg

Pesma je, kao i oba albuma (još uvek aktuelni i budući), snimljena u kruševačkom studiju „Košnica“ pod snimateljskom i producentskom palicom Zorana Vasića. Milanu su muzički pružili podršku Goran Vukajlović Vukče na bubnju i basista Nenad Savić. Materijale pod svojom etiketom objavljuje najstarija nezavisna izdavačka kuća u Srbiji – Take It Or Leave It Records.

Snimatelj, montažer i reditelj spota za pesmu „Ovo je stvarno za suze“ je Dejan Jovanović ispred video produkcije „Video Creative Life“. Ono što je posebno zanimljivo je da je kroz video gledaocu, uz ljubavnu priču iz prvog plana, ponuđen i čitav niz sjajnih kadrova znamenitosti samog Kruševca.

Milan se zahvalio i svim ljudima koji su mu nesebično pomogli da ovu pesmu ekranizuje na pravi način: – Za spot veliko hvala dugujem Mariji Gavrilović, devojci sa ružom, kao i mojim drugarima Dušanu Jankoviću, Dejanu Matiću Dexu i Draženu Ardaliću koji su puno pomogli prilikom njegove realizacije.

Plan je da se kroz neko kraće vreme konačno krene u aktivnu promociju Akustične strane sveta kroz koncertna dešavanja, što je izostalo zbog trenutka kada je album ugledao svetlost dana i poznatih epidemiiloških dešavanja, i da se na to nadoveže opus sa novog albuma „Kad cvetaju trešnje“.

Foto: Dejan Jovanović