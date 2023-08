Mikro Line – izvoznik stomatološke opreme iz Trstenika

Kompanija „Micro line“ zvanično je otvorena u oktobru 1996, bavi se proizvodnjom stomatoloških instrumenata, a 98,5 odsto produkata izvozi na zapadna tržišta

Miloš Jovanović je osnovao i Vinariju „Grabak“ u Vrnjačkoj Banji, koja zauzima istaknuto mesto u vinarstvu po kvalitetu vrhunskih vina.

– Počeli smo da radimo u garaži sa jednim radnikom, a danas Micro line zapošljava 43 izvršilaca. Ja sam se kao inženjer u petoletki u Trsteniku bavio razvojem novih proizvoda u Fabrici tako da sam imao predispozicije da nastavim da to radim i privatno. Mi smo jedna od dve firme na Balkanu koje se bave ovom proizvodnjom, a pretežno smo izvozno orijentisani. U 2022. godini od celokupne proizvodnje u vrednosti 1,5 miliona evra na Zapad smo izvezli 98,5 posto i to po pola u SAD i Kanadu i Evropu – kaže Miloš Jovanović, vlasnik i direktor kompanije.

Firma zapošljava sedam inženjera, a ostalo su VK radnici metalske struke.

– Spadamo u najprecizniju proizvodnju u oblasti mašinstva, koja se meri u mikronima i to do pet mikrona. Proizvodimo više vrsta stomatoloških turbina i rezervne delove za iste od svih svetskih proizvođača. Imamo široki asortiman rezervnih delova za sve instrumente što faktički nema niko, ili nam bar nije poznato. Pravimo proizvode visoke tehnologije što to mnogima u svetu deluje čudno. Ušli smo u 100 najperspektivnijih malih i srednjih preduzeća u Srbiji koji se bave razvojem novih proizvoda. Naš proizvod – stomatološka turbina sa lagerima najbrže se vrti na svetu i to između 350 hiljada i 400 hiljada obrtaja u minutu – ističe Jovanović.

Što se tiče primanja zaposlenih, ona su do sada uvek bila iznad proseka opštine Trstenik i metalskog kompleksa Srbije. Plata nikada nije kasnila ni jedan jedini dan, a firma ima i status društveno odgovorne kompanije.

„Micro line“ je porodična firma, jer u njen rad je uključena porodica Miloša Jovanovića. Ćerka Jelena i sin Marko su mašinski inženjeri i rade na razvoju novih proizvoda i dizajnu istih.

Ž. M.