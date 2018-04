Mađarska želi da pojača svoje prisustvo u Srbiji južno od Save i Dunava, želi da investira u odredjene projekte, da učestvuje u privatizaciji te u realizaciji zajedničkih projekata dve zemlje. To je rekao počasni konzul Mađarske sa sedištem u Kragujevcu, Milan Radunović. On je danas imao sastanak sa predstavnicima Rasinskog upravnog okruga, Privredne komore i Regionalne privredne komore i Grada Kruševca

– Mađarska je zainteresovana da investira u projekte iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine, prečišćavanja otpadnih voda. Takodje nam je interesantna analiza mogućnosti vodosnabdevanja i na tome će se raditi. To ne isključuje mogućnost saradnje na projektima iz nekih drugih oblasti – rekao je počasni konzul Mađarske sa sedištem u Kragujevcu, Milan Radunović.

To što je Mađarska odlučila da konzulat otvori u Kragujevcu, a ne u Novom Sadu ili Beogradu, potvrdjuje, kako je kazao, zainteresovanost te zemlje za ovaj deo Srbije.

Da potencijali Rasinkog okruga i Kruševca za saradnju postoje kazao je direktor Regionalne privredne komore Kruševac Predrag Vukičević, napominjući da Rasinski okrug u spoljnotrgovinskoj razmeni sa Mađarskom učestvuje sa 1,8 odsto.

Jedna od ideja je, objasnio je on, da se dva puta godišnje organizuju privredni forumi, jednom u Budimpešti jednom u Srbiji. Razgovaralo se i o trilateralnoj saradnji koja uključuje i republiku Kinu, a odvija se u skaldu sa potpisanim sporazumima triju država.

Mađarska razmatra mogućnost investiranja u Rasinski okrug

