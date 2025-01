Ludwig Ludwig spevao odu „O plavom čoveku”

Ludwig Ludwig se, ponovo, u rekordno kratkom razmaku između objavljivanja singlova oglasio novim darvejv spevom „O plavom čoveku”, uz jasnu podršku hrabroj srpskoj mladosti.

Da podsetimo, ovaj kruševački dvojac prethodni singl „O riđem čoveku” objavio je krajem septembra. Grupu čine Ljubiša Jovanović – vokal i poezija (ex Katabazija) i Saša Ognjanović – gitare i programiranje (ex Scarps) koji su pre sedam godina objavili dugosvirajući, danas epski, prvenac „Popodnevna zabava za ljubitelje žabokrečine“ (Take It Or Leave It Records), sa koga su se izdvojile dark himne „Idu gradom“, „Kretnja“, „Kao san“, „Moj Bog“, “Im augenblick des lebens“…

Evo i koje reči od velikog Ponoćnog Vodeničara aka Ljubiše Jovanovića:

Pesma „O plavom čoveku” je logičan nastavak pesme „O riđem čoveku” i biće deo trilogije. Očekujte i treću… Riđi je samokritika i kritika pojedinca, dok je Plavi isključivo kritika sistema i kao takvu je objavljujemo između ostalog i kao vid podrške našoj mladosti i studentima, jer na njima počiva budućnost! Ne bismo se u ovom pisaniju zadržavali mnogo, poruka je jasna – Smiren sam i neću ništa da ti kažem! Sledi nam putešestvije po čitavom regionu sa najdražom nam ekipom iz AKC Gnezda da širimo ljubav i lepu energiju.

Uostalom „ćutaću na tvoje – ruke na zid!… ali ćemo se boriti muzikom i olovkom!“

To je ono što želimo.

Grupi sledi serija vrlo uzbudljivih gostovanja – od februara do maja zakazani su koncerti u Prizrenu, Jagodini, Novom Sadu (Dark Fest), Subotici, Zagrebu i Ljubljani.

LINK pesme: https://www.youtube.com/watch?v=bte5LUtTaAQ