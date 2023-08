Kruševljanin omislio “Kuću za sve”

Kruševljanin, Luka Stevanović osmislio je aplikaciju ‘Kuća za sve’ koja vam omogućava da je sami dizajnirate. Ovo programsko rešenje Luki je donelo pobedu na internacionalnom konkursu u organizaciji nemačke kompanije Hörmann

Piše: Marija Milošević

U današnjem digitalnom dobu, tehnologija je promenila način na koji obavljamo mnoge svakodnevne aktivnosti, uključujući i poručivanje kuća. Uz napredak mobilnih aplikacija i platformi za sada je moguće kupiti kuću preko aplikacije, pružajući korisnicima jednostavnost, praktičnost i pristupačnost pri traženju i kupovini svog doma.

Arhitektura – slučajno ili ne?

Mladi arhitekta iz Kruševca, Luka Stevanović, svoju ljubav prema arhitekturi otkrio je sasvim slučajno. Prvobitna želja bila mu je da postane glumac, međutim, kako navodi, ideju da započne svoj put ka arhitekturi dobio je od svog bliskog rođaka koji mu je savetovao da upiše Arhitektonski fakultet. -Oduvek sam voleo da budem hiperinformisan, upisao sam fakultet, u početku je bilo teško, međutim kako je kasnije vreme odmicalo, lakše sam se snalazio i sve više zavoleo arhitekturu. Kad si u tome, onda moraš sve da pratiš i da slušaš, što je za mene bilo još nešto veoma dobro jer volim da spoznajem neke nove stvari, ideje, mogućnosti – kaže Luka

Prvi veliki projekat mladog Kruševljanina jeste kreiranje aplikacije za montažne kuće koja vam omogućava da sami dizajnirate vaš prostor u kome živite. Naime, Luka se prijavio na takmičenje koje je organizovala nemačka kompanija Hörmann na temu „Poetika portala“. Reč je o takmičenju gde je učestvovalo preko 30 mladih arhitekti koji su imali zadatak da predlože svoje najbolje rešenje na pomenutu temu. Lukino rešenje pod nazivom „Kuća za sve“ odnelo je prvu nagradu. -Kada me je profesorka Eva Vaništa Lazarević, bez koje ovo ne bi bilo moguće prijavila na konkurs prvo sam krenuo da istražujem i da sagledavam sve aspekte, ali i potrebe korisnika kako bih mogao da ponudim što kompatibilnije rešenje. Istraživanjem došao sam do zaključka da bih trebalo osmisliti rešenje koje može tokom vremena da se adaptira i da se menja, iz razloga što vreme danas ili pre 20 godina ili vreme koje će tek doći nosi neke svoje posebne zahteve. U suštini najbolje neko arhitektonsko rešenje koje može da se smisli bi imalo kinetičku osobinu da se adaptira i prilagođava vremenu. U mom slučaju to je bila aplikacija koja pruža mogućnost da osoba koja želi kuću, sama je adaptira, nadograđuje, redukuje u zavisnosti od toga ko čini sadržaj te kuće u datom trenutku – ističe mladi Kruševljanin.

Kuća kakvu vi želite

Aplikacija koju je Luka kreirao funkcioniše na način koji korisniku omogućava da sam odluči kakvu kuću želi. -Želeo sam da dam slobodu ljudima, da sami diktiraju kako će njihova kuća izgledati. Naravno, kroz aplikaciju sam dao šablone i predloge kako bi to moglo da izgleda, ali zapravo pojedinac odlučuje da li će ta kuća da ima terasu, kakav će raspored biti, koje boje će biti krov, itd. Da se razumemo, montažne kuće postoje već godinama, međutim, ovim sam hteo da uvedem nešto što danas postaje sve više popularnije, a to je mogućnost poručivanja preko pametnog uređaja, u ovom slučaju poručujete kuću, što da ne – rekao je Stevanović

Zašto kuća za sve?

Kroz aplikaciju se i korisnici uče arhitekturi, što je još jedna dobra stvar, jer se na taj način razvija kreativnost, ideja. –Inspirisan temom konkursa odlučio sam da naziv bude „Kuća za sve“ iz razloga što je to kuća za svakoga, dakle nije bitan korisnik, konkretno njegova tipologija, arhitektura i njen izraz već ono što će on da napravi, svako će napraviti različito, svako ima neku svoju ideju – kaže Luka

Otvaranje novog studija

Pored aplikacije koju želi da ponudi, Luka je radio i na drugim projektima koji su bili od velikog značaja, poput kreiranja izbegličkog centra u Zambiji, učestvovanja na konkursu NASE za kreiranje svemirske stanice na Mesecu, trenutno radi na dizajniranju zelene zgrade u Londonu, ali ono na čemu najviše stavlja fokus je njegov studio ARC koji je nedavno otvorio i kome želi maksimalno da se posveti

-Veoma sam uzbuđen što sam otvorio svoj prvi studio, reč je o multidisciplinarnom studiju koji se bavi heterogenim stvarima poput internacionalnih konkursa odnosno takmičenja u arhitekturi. U svom studiju radim na razradi ideje koja je odnela pobedu na konkursu kako bi tokom narednog perioda ponudio internacionalni kompanijama projekat koji može da se prilagodi svakom od tih budućih korisnika i potencijalnih kupaca – ističe Luka

Pored toga, studio se bavi i industrijskim dizajnom koji podrazumeva dizajniranje i proizvodnju konkretnih proizvoda (notesi, olovke, šolje, ostali aksesoari). -Ono što je ideja jeste da se plasiraju i linije garderobe odnosno da se oformi Fashion show koji će se dešavati svake godine. Planovi su jasni, a to je plasiranje mojih proizvoda i stupanje u kontakt sa drugim kompanijama – priča mladi Luka

Prilika da sanjate

Kada ste osoba koja je na prekretnici svog života, može biti teško da odlučite čime želite da se bavite u budućnosti, arhitektura je možda jedna od oblasti koja može biti odlična za sve one koji žele nešto novo. -Arhitektura nije za svakog, kao što ima različitih ljudi, tako nijedan arhitekta nije isti. Postoji grupa arhitekti koja svoj posao radi rekreativno i koji idu u ritmu muzike za ples, ali postoje i oni koji žele taj ritam malo da pomere. Sve zavisi ko kojoj grupi pripada. Ako ste osoba koja voli promene onda ti privatni život postane arhitektura i obrnuto, arhitektura postane tvoj privatni život. Ne postoji više margina, prosto saživite sa tim, volite taj posao i to vas ispunjava. Savetovao bih svim mladim i ambicioznim ljudima da izaberu arhitekturu zato što imaju priliku da sanjaju, da izađu van granica realnosti i da probaju da ostvaruju svoju ličnu legendu, svima onima koji žele da postanu najbolja verzija sebe.