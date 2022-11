Kosilica ili trimer: koji baštenski alat vi birate?

Kosilica ili trimer – neizbežno je pitanje kada odlučite da kupite baštenski alat za uređenje travnatih površina. Koje je bolje? Koje je brže? S kojim od njih je lakše raditi?

Iako im je namena zajednička, ova dva alata izgledaju i funkcionišu na potpuno različite načine. U idealnom slučaju, posedovali biste i kosilicu i travnjak, jer se savršeno nadopunjuju.

Poslove koje jedan alat ne može da obavi, drugi izvršava bez teškoća i obrnuto. Međutim, ako morate da birate, na pravom ste mestu. U nastavku članka ćemo uporediti kosilice i trimere, dostupne modele, vidove napajanja, način rada i dodatne funkcije, ukratko prednosti i nedostatke, kako biste znali koji uređaj će odgovarati veličini vašeg travnjaka i preferiranom stilu rada.

Oblik i veličina

Naravno, i kosilica i trimer za travu imaju motor koji pokreće neki oblik alata za sečenje trave (oštrica za kosilicu i žica za trimer), ali tu se zapravo završavaju poređenja u pogledu oblika i veličine. Ako samo pogledate ove alate kada stoje jedan pored drugog, videćete da su nebo i zemlja.

Kosilica generalno ima veći otisak u smislu veličine, više je u obliku kutije, dok trimer ima reznu glavu postavljenu na kraj dugačke drške. Kosilicu gurate (ili hodate za njom), dok trimer nosite.

Primarna funkcija

Primarna funkcija kosilice za travu je da pokosi veći deo trave na travnjaku – 95% ili otprilike.

S druge strane, trimer je više alat za „detaljiranje“ jer je njegova primarna upotreba za košenje trave koja se nalazi u uskim malim uglovima ili oko prepreka (drvo, cvetne leje, ukrasne figure i slično) u dvorištu do kojih kosilica jednostavno ne može da pokosi travu. I upravo tako kosilica i trimer mogu da se kombinuju da budu vaš „tim iz snova“.

To ne znači da ne možete da koristite trimer za košenje trave po celom travnjaku; možete. Samo morate biti svesni ograničenja. Pošto nije baš dizajniran za ovu namenu, trebaće vam mnogo duže vremena da obavite posao, nego kad biste koristili kosilicu.

Još jedan sjajan način da upotrebite trimer za travu jeste da posečete korov ili šiblje koje je zaraslo na teško dostupnim mestima – recimo, pored vaše žive ograde ili na mestima koja su pod nagibom. Iako biste isti posao mogli završiti i s motornom kosilicom, trimer će vam omogućiti mnogo brži i jednostavniji pristup.

Pokrivenost

Sa kosilicom ćete brže i lakše pokositi znatno veće površine travnjaka nego sa trimerom. Dolaze u svim oblicima i veličinama – širina košenja može biti od 40 do 50cm, dok visinu možete podešavati od 250 do 700mm (2.5 do 7cm).

Kosilice su veoma jake i robusne, a prema izvoru napajanja dele se na električne, akumulatorske i benzinske. Iako svaki od pomenutih modela ima svoje prednosti, benzinske su najjače, ali ujedno i najglasnije. Električne rade tiho i efikasno, ali ograničava vas dužina kabla, akumulatorske su tihe i ekološke, možete sa njima kositi na bilo kojoj udaljenosti, ne misleći o izvoru energije, ali morate im dopunjavati baterije.

Za razliku od kosilice koja ima širok tokos, trimer ima relativno malu reznu glavu koja će vam omogućiti da isečete samo malu količinu trave. Kao što smo ranije pomenuli, ako biste koristili trimer za košenje celog travnjaka, trebalo bi vam mnogo duže nego sa kosilicom, jer je pogodniji za fine radove ili manje površine.

Način upotrebe

Još jedna velika razlika između kosilica i trimera je ta što se kosilica kotrlja duž površine trave na točkovima, dok je trimer ručni uređaj koji nema točkove. Kosilicu gurate, dok trimer nosite. Ovo ne samo da čini kosilicu udobnijom za upotrebu na većim površinama, već takođe znači da je mnogo lakše održavati konzistentnu visinu košenja sa kosicom u odnosu na trimer.

Međutim, trimeri imaju svoje prednosti. Oni mogu doći do skoro svakog prostora koji možete zamisliti, tako da bez obzira na to gde raste trava, trimer će moći da je dosegne i održava.

Završna obrada travnjaka

Ako sanjate da imate bujni travnjak, sa savršenim prugama poput onih na stadionima, trebaće vam kosilica, bez sumnje. Trimer će skratiti travu na željenu visinu, ali to je to. Neće proizvesti neverovatno ravan rez (osim ako nemate veoma mirne ruke) i sigurno neće proizvesti pruge.

Kosilica se sa druge strane ne oslanja na koordinaciju vaše ruke i lične procene u pogledu kontrole visine košenja. Kosiće na visinu i širinu koju unapred podesite, bez odstupanja.

Ako koristite i kosilicu i trimer na travnjaku pristojne veličine, kvalitet završne obrade će biti primetno drugačiji. Kvalitet sečenja kosilice će svaki put biti bolji.

Skladištenje

Već smo se dotakli njihove veličine i oblika, ali sada hajde da razmotrimo skladištenje ova dva alata. Nesumnjivo prosečna kosilica zauzima više prostora od prosečnog trimera, a ako nemate prostor gde možete skladištiti kosilicu tokom zime (garažu ili neku vrstu ostave), bolja je varijanta da se opredelite za timer.

Iako su veće, mnoge kosilice vam sada omogućavaju da preklopite njihove ručke kako biste smanjili količinu prostora koji zauzimaju u vašoj šupi ili garaži.