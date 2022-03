Košarkaši Napredak Juniora se opraštaju od Druge lige

Kruševljani pretrpeli novi poraz, u Nišu od Konstantina sa 91:86, u preposlednjem kolu plej-ofa.

Posle poraza na svom parketu od imenjaka iz Aleksinca, košarkaši Napredak Juniora ostali su bez bodova i u Nišu. Konstantin, kome su oni bili preko potrebni za goli opstanak, pobedio je kruševačku ekipu sa 91:86.

Dobro su Kruševljani igrali većim delom utakmice. Dobili su prvu četvrtinu sa 25:22, a do kraja prvog poluvremena vođstvi su povećali na 52:46. Trgli su se domaćini u nastavku i u odlučujuću deonicu ušli sa četiri poena „manjka“. A onda su u njoj izdominirali i do kraja stigli do važne pobede.

U plej-of fazi takmičenja, Napredak Junior je na tabeli pretposlednji sa 17 bodova, dva više od Beovuka 72 koji je na poslednjoj poziciji. Do kraja prvenstva, Napredak će, za oproštaj od publike, dočekati na svom pakretu ekipu Klika, sledeće subote.

S.M.