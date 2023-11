Konkurs za nove snage u Vatragasno-spasilačkim jedinicama

Na teritoriji Rasinskog okruga je raspisan konkurs za 12 vatrogasaca-spasilaca i to 5 u Kruševcu, 3 u Trsteniku i po 2 u Ćićevcu i Brusu. Konkurs je raspisan 26. oktobra i trajaće do 11. novembra

Što se tiče samih uslova, starosna granica za kandidate je od 19 do 30 godina. Zainteresovani moraju da imaju najmanje godinu dana prijavljeno prebivalište na teritoriji za koju je konkurs raspisan. Neophodno je posedovanje vozačke dozvole C kategorije. Ukoliko kandidati poseduju vozačku dozvolu B kategorije, mogu se prijaviti, ali su obavezni da polože vozački ispit za C kategoriju u roku od 18 meseci od datuma zaposlenja.

– Kandidati prolaze sve neophodne bezbedonosne provere, zatim psihičke i fizičke testove, kao i neophodni lekarski pregled. Nakon određenog vremena, kandidati će dobiti poziv i tek po stupanju u radni odnos za njih će početi obuka koja traje 15 meseci i trenutno se obavlja u Pančevu i Beogradu. Ovo je težak i odgovoran posao, ali je veoma zanimljiv i ljudi koji se odluče za ovaj poziv vole da se bave time – rekao je komandant Vatrogasno-spasilačkih jedinica Kruševac, Vladica Stanković.

Najveći problem tokom ove jeseni jeste paljenje strnjišta i vatra na otvorenom prostoru, pa je komandant VSJ-a uputio apel građanima da povedu računa.

– Od 26. maja do 17. juna bila je vanredna situacija na teritoriji čitavog Rasinskog okruga zbog velikog broja poplava. Trenutno je sušni period, pa smo u mesecu oktobru imali 83 požara na otvorenom prostoru. Pretpostavljam da naši poljoprivrednici spremaju zemljište za predstojeću setvu, pa apelujemo na njih da to ne rade, naročito po ovako vetrovitom vremenu, jer to stvara velike probleme. Imamo dosta intervencija, pa se nadamo da će kiša koja je najavljena za naredni period stabilizovati situaciju na terenu – zaključio je Vladica Stanković.

Na teritoriji Rasinskog okruga, Vatrogasno-spasilačka jedinica trenutno raspolaže sa 95 vatrogasaca, a na teritoriji Grada ih ima 50.

