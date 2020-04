Koncert za komšije – da lakše prebrode ostanak kod kuće

Već prve večeri kada je uveden policijski čas poželeo sam da kažem svim svojim komšijama koliko ih volim, da im poručim da se ne plaše, da će sve biti dobro ako ostanemo zajedno. I zajedno smo od tada svake večeri. Ori se pesma Kosovskom ulicom, svi smo na balkonima, a meni srce puno. I svako naredno veče izlazim na balkon sa sve većom tremom i sve teže uspevam da zadržim suze. Dobre moje komšije, hvala vam za ovu emociju, hvala vam što ste kruna moje pet decenija duge muzičke karijere – skromno kaže Dragan Jašarević poznatiji kao Buva, poznati kruševački harmonikaš koji iz večeri u veče pesmom usrećuje svoje komšije

Iako u dvadesetčetvoročasovnoj izolaciji, Jašarevića nije napustio vedar duh i potreba da učini nešto za druge, da da svoj skromni doprinos u ovim teškim vremenima.

– Imam 68 godina i od onih sam koji moraju da ostanu kod kuće. Praktično sam ja taj kome neko mora da dostavi hranu i ostale potrepštine. Ako je već tako, daj da budem na neki način i ja od koristi. Odlučio sam bez mnogo razmišljanja, sviraću za svoje komšije, da im muzikom olakšam ove teške dane – počinje svoju priču Jašarević.

I prireme su krenule su odmah. I to ozbiljne, isto kao što se nekada pripemao za velike nastupe, od bine (u ovom slučaju balkona), preko garderobe, izbora repertoara…Sve kako i treba, a ume, jer nema grada u Srbiji gde se tokom poslednjih 50 godina nije čula njegova harmonika.

– Sa suprugom sam brzinski opremio terasu, stavio neku skromnu rasvetu, skinuo pidžamu u kojoj provodim dane jer ne izlazim, obuka se kao da nastupam u restoranu ili hotelu. Doduše, u papučama, da ne zamere komšije, ali se nadam da se to u polumraku ne vidi….Malo pre početka policijskog časa koji je u to vreme još uvek počinjao u 20 časova i kada su kretali i aplauzi za naše medicinare, sve je bilo spremno. Sve, sem mene. Drmala me ista trema kao pre 50 godina, kada sam imao svoje prve nastupe. Te prve večeri otpevao sam himnu i ostao zatečen pozitivnim reakcijama svojih komšija, emocijom koja se prosto osećala u vazduhu. Steglo me tada nešto u grlu, suze mi krenule…I već tada sam znao da im dugujem svako naredno veče , svaki naredni dan dok bude trajala ova borba – objašnjava naš sagovornik.

I nije prošlo ni dva dana, komšije su se dosetile i poslale našoj redakciji video snimak. Za kratko vreme, Jašarevićev “poduhvat” dostigao je blizu 10.000 pregleda, pokupio je dosta lajkova, pozitivnih komentara- bravo, to je naš divni komšija Buva, apaluz za divnog komšiju…Delio se video, obišao Srbiju, “stigao” i do Nemačke, Holandije, Austrije…

– Zovu me ljudi telefonom, kažu videli na fejsbuku neki snimak, pa da provere da li sam to ja, jer svi smo u to vreme u svojim domovima i niko ne zna šta se dešava u drugoj ulici, a kamoli dalje…Ne mogu da kažem da mi nije drago što su za ovo čuli mnogi, ali pre svega sam srećan jer koliko toliko mojim komšijama ulepšavam ove sumorne večeri, srećan sam što nismo sami u ovim teškim trenucima, što imamo jedni druge – kaže ovaj Kruševljanin.

Jašarević svira i peva, sad već uz pratnju svojih komšija, i za sve dobre ljude koji daju sebe u ovim teškim vremenima, za naše medicinare, za volontere, za prodavačice u marketima, za sve radnike angažovane u vanrednom stanju…I repertoar je iz večeri u veče sve duži, a prate ga sve burniji aplauzi i ovacije.

– Krenuo sam sa himnom, a sada već na repertoaru ima svega, ali pažljivo odabrano. Od čuvenog Marša na Drinu, preko Ovo je Srbija, do Ružo rumena, Jovano Jovanke… Emocije su toliko jake da pevam i plačem, ali ne dam da to komšije primete…Neću da kvarim njihovo lepo raspoloženje koje je iz večeri u veče sve bolje… Na kraju smognem i snage da glasno viknem “Živela Srbija” . I pomolim se u sebi da muka koja nas je snašla što pre prođe, da pobedimo ovo zlo – poručje dobri komšija, kako ga već svi zovu u ulici.

A kad sve prođe, a proći će, Jašarević će to zajedno proslaviti sa svojim sugrađanima.

– Želja mi je da, kada sve ovo bude prošlo, svojim komšijama ali i ostalim sugrađanima, zajedno sa još nekoliko kolega muzičara, poklonim jedan koncert, gde ćemo svi biti jedni do drugih a ne na balkonima i prozorima. Pošto živim u prometnoj ulici i ne mogu takav koncert da održim ovde, biće to na nekom drugom prikladnom mestu u gradu. Da svi zajedno proslavimo novi početak – obećao nam je na kraju Jašarević.

D.P.

Koncert za komšije – da lakše prebrode ostanak kod kuće

Već prve večeri kada je uveden policijski čas poželeo sam da kažem svim svojim komšijama koliko ih volim, da im poručim da se ne plaše, da će sve biti dobro ako ostanemo zajedno. I zajedno smo od tada svake večeri. Ori se pesma Kosovskom ulicom, svi smo na balkonima, a meni srce puno. I svako naredno veče izlazim na balkon sa sve većom tremom i sve teže uspevam da zadržim suze. Dobre moje komšije, hvala vam za ovu emociju, hvala vam što ste kruna moje pet decenija duge muzičke karijere - skromno kaže Dragan Jašarević poznatiji kao Buva, poznati kruševački…