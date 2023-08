Koncert, tribina i izložba povodom Dana mladih

Obaveštavamo Vas da će Grad Kruševac, Savet za mlade, Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti i ove godine obeležiti Međunarodni dan mladih – 12.avgust, koji je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija krajem 1999. godine, a prvi put u svetu počinje da se obeležava 2000. godine. Međunarodni dan mladih je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanja mladih širom sveta. U čast ovog dana, organizuju se programi neformalnog obrazovanja, koncerti, radionice, kulturne manifestacije i tribine.

Obeležavanje dana mladih započinje u Privrednoj komori Srbije Regionalne privredne komore Kruševac, gde će se održati tribina u susret Međunarodnom danu mladih: Mentalno zdravlje – spoznaj sebe, izrazi se. Tribina se održava 11. godine, s početkom u 12 časova u sali PKS RPK Kruševac (Balkanska 63/IV, Kruševac), a namenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola .

U večernjim satima organizovaće se koncert povodom Međunarodnog dana mladih na kome će program izvesti učenici srednje muzičke škole „Stevan Hristić“ od 21 do 22 , a zatim će nastup imati Edita od 22 do 23,30. Koncert se održava u delu Topličine ulice ( od ul. Vidovdanske do ul. Kosančićeve).

Narednog dana, u 10 sati na Trgu Kosturnica se otvara 4 po redu izložba radova mladih Kruševljana na autobuskim stajalištima.

M. J.