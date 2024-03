„Kolo srpskih sestara“ podelilo paketiće mamama dece sa invaliditetom

Humanitarno Udruženje „Kolo srpskih sestara“ danas je uručilo paketiće za 25 mama čija su deca korisnici Centra osoba sa invaliditetom „Duga“ kako bi im na Dan žena odali priznanje za trud koji neprestano ulažu za svoju decu

Iako su sve žene i mame heroji, među njima postoje i one posebne koje danonoćno brinu o svojim mališanima pogođenim nekom vrstom invaliditeta i teško se staraju sami o sebi. Članice kruševačkog Kola želele su da im ukažu posebnu pažnju kroz druženje, poklone i razgovore na temu njihove svakodnevice.

-Ovo je jedna od naših omiljenih akcija jer su to žene borci i retko ko je inače direktno usmeren na njih. One o svojoj dečici brinu 24 sata dnevno, a sebe često zanemaruju, te je ovakav događaj njima vrlo značajan. Pripremile smo paketiće za sve mame, 25 ih ima, iako se nisu sve odazvale zbog virusa koji vlada, veliki broj je bio prisutan, proveo vreme sa nama i pričao o tome kako izgleda njihov dan. Smatram da je jedan dan u godini posvećen ovim damama za njihovu istrajnost malo, potrebno je više i kada bi se neko makar jednom mesečno setio i pomogao im na bilo koji način, to bi bilo od velikog značaja – objasnila je Snežana Stajković, predsednica Udruženja „Kolo srpskih sestara“.

Dodeljeni paketići sastoje se od kozmetike, kupki, šampona, tečnih sapuna, kremi za ruke, lakova za kosu i slično. Kupljeni su u kompaniji „DM“ gde su uz pomoć zaposlenih i spakovani, iako sestre to inače same rade, ovog puta su iskoristile tu mogućnost i ubrzale proces pripreme.

-Osim paketića koji su formirani tako da koriste mamama posebno i samo za njih, imale smo posluženje, kao i dogovor gde ćemo organizovati izlet, što je već kod nas postao običaj. Imamo na umu da ne možemo putovati dugo i daleko zbog dece, a želimo da im pružimo užitak, pa smo pominjali Niš, manastir Ravnicu, Manasiju, Mileševu, i slično, sve to dolazi u obzir i još uvek je lokacija upitna, a za sada se zna samo da će se realizovati u maju, kada vremenski uslovi budu stabilni i odgovarajući za još jedno divno zajedničko iskustvo – rekla je Snežana.

Mame koje potrebe svoje dece uvek stavljaju ispred svojih izuzetno su se obradovale i zahvalile Kolu na lepo provedenom danu i pažnji koju su uživale. Ovaj sastanak je bio pun iskrenih emocija, osmeha i onog svima najpotrebnijeg – sreće.

Kolo čestita sugrađankama Osmi mart

Danas postoje brojna društva koja su posvećena podršci ženama, ali i humanitarnom radu uopšte. Jedna takva organizacija sa vekovnim istorijskim nasleđem je Kolo srpskih sestara. Nastala je početkom 20. veka, kada se Srbija borila sa značajnim društvenim i političkim prevratima, a Srpkinje su prepoznale potrebu da se udruže kako bi pružile pomoć i podršku svojim zajednicama. U početku je služilo kao humanitarna organizacija u vreme rata i krize, a vremenom je evoluiralo da bi zadovoljilo promenljive potrebe društva, od pružanja zdravstvene zaštite i obrazovanja do zalaganja za prava žena u društvu. Osnovano sa ciljem da neguje solidarnost i pomoć među srpskim ženama, Kolo srpskih sestara nastavlja svoju misiju unapređenja dobrobiti žena, dece i porodice, kroz kontakte sa zajednicom, zalaganje i humanitarne akcije.

Danas žene imaju važne uloge u svim aspektima društva, doprinoseći svojim talentima, intelektom i snagom boljoj budućnosti. Ipak, ima mnogo onih kojima je potrebna podrška i da znaju da nisu same. Kada obeležavamo Međunarodni dan žena, 8. mart, prepoznajemo i važnu ulogu koju organizacije poput Kola srpskih sestara, svojim društvenim angažovanjem, imaju u oblikovanju pravednijeg sveta za sve. Zajedno možemo težiti budućnosti u kojoj svaka žena ima priliku da ispuni svoj potencijal. To je dan koji treba da nas podseti da se borimo da sve žene imaju pravo na jednakost u društvu, pravo na obrazovanje, kulturu, zdrav i slobodan život. Neka nas ovaj dan podseti na sve sjajne žene oko nas, na njihova pregnuća i postignuća, snagu i ljubav, zahvaljujući kojima postojimo.

Kolo srpskih sestara svim sugrađankama želi srećan Međunarodni dan žena! Hajde da nastavimo da osnažujemo jedni druge i da širimo kolo dobrih dela.

J. S.