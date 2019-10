“Kofer slova” pun nagrada za turističke publikacije

XV međunarodni festival turističkih publikacija “Kofer slova” okupio je četrdesetak turističkih organizacija uglavnom iz Srbije, a među učesnicima manifestacije našle su se i organizacije iz Slovenije i Bugarske

Nagrade su najboljima u jedanest kategorija uručene na svečanosti u kruševačkom Narodnom muzeju, gde su bile izložene nagrađene publikacije.

Priznanje za najbolju jednolisnu publikaciju ove godine je pripalo Turističkoj organizaciji Novi Bečej, za višelisnu publikaciju do 50 strana nagrađena je TO Požarevac, a za publikaciju koja ima više od 50 strana TO Kraljevo.

Turistička organizacija Prijepolje odnela je pobedu u kategoriji monografija gradova i opština, najbolji dopunski promotivni materijal osmislila je TO Bojnik, dok je za najoriginalniji suvenir nagradjena TO Loznica. Najlepšu turističku razglednicu osmislila je TO Leskovac, turističku mapu TO Inđija, a najoriginalniju turističku publikaciju imala je TO Majdanpek. Za audio – video publikaciju prvu nagradu je dobila TO Novi Bečej, a za najbolji sajt TO Pirot.

Da je žiri imao težak zadatak kazala je predsednica Svetlana Djurđević, iz Kruševačkog pozorišta, koja je sa članovima Vesnom Kezović Miljković, novinarkom ovdašnjeg dopisništva RTS-a, Violetom Vidaković, predsednicom UO Turističke organizacije Kruševac, Bratislavom Aleksićem, diplomiranim grafičarom te Svetlanom Vujić, predstavnicom TO Kruševac, donela odluku o najboljima.

– Budžeti koje imaju turističke organizacije su skromni, ali njihovi radovi su domišljati, kreativni, autentični, imaju praktičnu upotrebu. Bilo je još interesantnih i originalnih publikacija. Prošlogodišnji pobednici, prema pravilima, ove godine nisu mogli da se nadmeću, ali su dobili pohvale – kazala je Đurđevićka.

I kao što je Festival nastao iz Izložbe, prvi put održane pre deceniju i po, sada ima ambiciju da preraste u Sajam turizma.

– Idejni tvorac manifestacije je Zorana Drašković Kovačveć, naša koleginica iz Narodnog muzeja. Naša je želja, a mislimo da su se stekli preduslovi, da preraste u Sajam turizma. Konačna odluka će zavisiti od lokalne samouprave, koja će odrediti kada je vreme za to, a mi ćemo biti spremni da to sprovedemo – rekla je direktorka Turističke organizacije Kruševac Suzana Milosavljević.

To što Festival iz godine i godinu okuplja sve više učesnika pokazatelj je, dodala je ona, da su ga turistički poslenici prepoznali kao mesto razmene ideja i mesto afirmacije dizajnera, autora, fotografa.

Festival je svečano otvorila gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović koja je podsetila da je lokalna samouprava u prethodnom periodu dosta uradila na turističkoj promociji grada, te na izgradnji infrastrukture, odnosno sadržaja koji su turistički atraktivni.

Festival se, inače, održava u okviru svečanosti posvećenih obeležavanju 14. i 15. oktobra, dana oslobodjenja Kruševca u Drugom i Prvom svetskom ratu.

J.B.

“Kofer slova” pun nagrada za turističke publikacije

