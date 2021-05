Ovog vikenda predstavljamo vam prikaze dve knjige po izboru Tatjane Jočić Siketić, profesorke srpskog jezika i književnosti:

1. ,,Bosonogo djetinjstvo“, Branko Ćopić

Davno je bilo kada sam čitala ovu Ćopićevu knjigu o pobuni dece u školskom internatu. Više se družim sa Stricem, poljarem Lijanom, Lunjom, Jovančetom i ostalim junacima iz romana ,,Orlovi rano lete“. No, budući da ,,Orlove“ skoro svi pročitaju, eto razloga da se podruže i sa nestašnim školarcima iz Bihaća, te da vide kako je to bilo odvojiti se od porodice i deliti sobu i obroke sa drugom decom, a sve pod budnim okom strogog upravnika, koji nema sluha za nestašluke i zavodi red na vrlo neprijatan način. Protiv grubih kazni i nerazumevanja deca pokreću pobunu, koja urađa plodom.

U romanu ima i zaljubljivanja kao i onog čovekoljublja, svojstvenog Ćopiću, one topline koja razgaljuje dušu i podseća na neka lepa vremena kad je bilo manje cinizma, a više druželjubivosti i solidarnosti. Naravno, sve začinjeno humorom, po kome generacije pamte Ćopića. Ljubav prema njemu treba preneti i na one koji dolaze jer on to svakim retkom zaslužuje.

2. ,,Devojčice“ (,,Male žene“), Lujza Mej Alkot

Po ovom romanu o odrastanju četiri predivne sestre snimani su filmovi, koje takođe preporučujem. Sa uzbuđenjem se čita o avanturama i poteškoćama siromašnih, ali talentovanih devojaka, koje pate za ocem, učesnikom u američkom građanskom ratu.

Svaka prema svom temperamentu rešava životne probleme, jedna drugu bodri, savetuje, uklapaju se u više društvene slojeve uz bogatu tetku koja odabira najpitomiju za svoju ljubimicu, a nezaboravna mi je scena kada buntovna Džo dolazi kući sa isečenom pletenicom, rešena da prodajom kose, koja je neizostavni simbol ženstvenosti i lepote, pomogne osiromašenoj porodici. Roman ima i nastavke, kojima sam se neizmerno radovala (,,Dečaci“ i ,,Deca gospođe Džo“).

T.J.S. – M.S.

Knjige koje svaki osnovac treba da pročita

