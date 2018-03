Karijerni kutak za srednjoškolce

Radionice karijernog savetovanja i vodjenja ove godine pohadja 450 kruševačkih srednjoškolaca. One se sprovode u okviru projekta Znanjem do posla, koji treba da doprinese podizanju zapošljivosti mladih kroz razvoj programa obuke na radnom mestu za poslove koji se traže na tržištu rada

Savete kako da izaberu pravu karijeru, kako da prepoznaju sopstvene veštine, mogućnosti ali i kako da napišu biografiju, kako da se ponašaju na razgovoru sa poslodavcem, mladi Kruševljani mogu da dobiju u Karijernom kutku. Reč je o radionicama koje Omladinski Savet Kruševac sprovodi u okviru projekta Znanjem do posla. Radionicu su pohadjali i djaci drugog razreda Prve tehničke škole, smerova mašinski tehničar motornih vozila i elektrotehničar računara.

Iako su, kako su rekli, najpre smatrali da će im biti dosadno ispostavilo se da su im radionice bile zanimljive, zabavne i uspeli su da nauče nešto novo. Složni su u oceni da im je radionica pomogla da spoznaju kako bi trebalo da postavljaju ciljeve u životu te šta bi trebalo da rade kako bi bili uspešni u poslu kojim bi se bavili.

Psiholog Marija Pekić, koja sa Tijanom Stefanović, diplomiranim ekonomistom, vodi radionice, objašnjava da je cilj da se mladim ljudima pokaže put koji će ih dovesti do toga kako da izaberu svoju karijeru.

– Oni znaju svoje veštine, ali ne znaju da ih prepoznaju, ne znaju da to mogu da primene u poslu sutradan. Sa njima prvo radimo na samospoznaji sopstvenih sposobnosti, potom ih obaveštavamo o tome kako mogu da istraže koji fakulteti postoje, a one koji ne žele da studiraju upućujemo na sajtove na kojima mogu da nadju informacije o poslovima – kaže ona.

Na kraju je, dodaje, donošenje odluke, pisanje biografije, motivacionog pisma, preiprema za razgovor sa poslodavcem. Za 28. mart je planirano održavanje „Realnog susreta“. Na njemu će se pred srednjoškolcima naći šest predstavnika zanimanja, izabranih u skladu sa željama mladih iskazanih na pomenutim radionicama održanim u Karijernom kutku.

– Polaznici obuke će tada moći da razgovaraju sa ljudima iz sveta rada, da ih pitaju sve što ih zanima – kako su se odlučili za to zanimanje, kako su se zaposlili, koje su prednosti i mane posla, koliko se zaradjuje, kakva je mogućnost usavršavanja i napredovanja – precizira Pekićka.

Radionice u Karijernom kutku se odvijaju u okviru projekta „Znanjem do posla“. Reč je o četvorogodišnjem projektu vlada Švajcarske i Srbije koji pomaže podizanje zapošljivosti mladih kroz razvoj programa obuke na radnom mestu za poslove koji se traže na tržištu rada.

Projekat se sprovodi u Kragujevcu, Kruševcu, Novom Pazaru, Knjaževcu i Pirotu. U Kruševcu ga sprovode Omladinski Savet Kruševac i Grad Kruševac, odnosno Kancelarija za mlade.

Karijerni kutak za srednjoškolce

