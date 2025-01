Kako se mladi bračni parovi nose sa porastom cena stanova u Beogradu?

PROMO

Sve je više mladih koji se odlučuju da svoje živote nastave u velikim gradovima naše zemlje.

Među tim gradovima svakako prednjači srpska prestonica, Beograd, gde mladi žele da oforme svoje karijere i život nastave tu. Ipak, mladi bračni parovi ovom prilikom nailaze na mnoge prepreke, kao što su finansije, šarenoliko tržište i nemogućnost da se izbore sa svim zahtevima velikog grada.

Zbog toga, mnogi mladi bračni parovi nisu u mogućnosti da sebi u startu obezbede stan u srpskoj prestonici. U nastavku teksta predstavićemo šta su to glavni problemi i prepreke sa kojima se oni suočavaju, kao i šta mogu biti alternative prilikom pronalaska adekvatnog stana u Beogradu za mlade.

Najveći problem jesu visoke cene stanova

Glavna prepreka sa kojom se mladi suočavaju su definitivno visoke cene nekretnina. Tendencija porasta cena nekretnina traje već nekoliko godina, što predstavlja veliki problem za mlade bračne parove koji žele da započnu zajednički život. Upravo iz tog razloga, mladi se odlučuju da, čim stvore tu mogućnost, podignu stambene kredite kako bi mogli da investiraju novac u svoj prvi stan.

Stambeni krediti za mlade su danas gotovo jedini način da mladi osiguraju sebi stan u samom centru grada, ali i na periferiji. Međutim, tu se pred mlade postavlja još jedan izazov, a u pitanju su kamatne stope koje su se takođe povećale poslednjih godina u našoj zemlji, ali i šire. Pošto su cene stanova na prodaju u Beogradu uglavnom više od prosečnih mogućnosti mladih, koji su tek počeli da rade i grade karijeru, stambeni krediti deluju kao najbolja opcija.

Ono čemu mladi posebno moraju da se posvete kada su u pitanju stambeni krediti jeste podrobno i detaljno planiranje svih mesečnih finansija. Budući da su i troškovi života u glavnom gradu skuplji nego u ostatku zemlje, potrebno je voditi računa i izdvajati novac i na ostale dažbine, račune i potrepštine tokom jednog meseca. Sve to zahteva detaljno planiranje i štednju novca na svakodnevnom nivou.

Mladi mogu potražiti stanove na periferiji grada

Jedna od opcija koja za mlade može biti prihvatljiva i povoljnija jeste potražnja stanova na periferiji grada. Opšte je poznato da su cene stanova u centru grada izuzetno visoke, a mogućnost da se u tom krugu pronađe stan adekvatne veličine je gotovo nemoguća. Zbog toga, mnogi mladi bračni parovi se odlučuju da stanove potraže u perifernim naseljima grada, gde su cene niže i gde postoji veći odabir.

Među najpopularnijim perifernim delovima grada izdvajaju se Ledine, Borča, naselje Stepa Stepanović i mnoga druga, gde je trenutno ponuda zaista široka. Još jedna prednost je ta što je povezanost sa centrom grada izuzetno dobra, što dodatno podstiče mlade da stan traže upravo tu. Takođe, periferna naselja su potpuno opremljena i snabdevena svim neophodnim prodavnicama, institucijama i ustanovama, što život čini potpuno istim kao u centru grada.

Mladi često traže pomoć od ostatka porodice

Iako na prvi pogled deluje da je rentiranje stana jeftinije i isplativije nego kupovina nekretnine, u stvarnosti to nije tako. Iako iznajmljivanje stana može izgledati kao isplativija solucija u kratkoročnom periodu, ulaganje novca u kupovinu stana je zasigurno investicija koja mnogo više vredi. Međutim, činjenica je da mladi nemaju kod sebe toliku količinu ušteđevine, pa se neretko obraćaju ostatku porodice za pomoć.

Ova pomoć ne mora biti uvek novčana – ostatak porodice može mladima izaći u susret i tako što će im ustupiti svoj stan i boravak na neko vreme, dok se mladi bračni par ne stabilizuje i uspe da izdvoji novac za kupovinu sopstvene nekretnine. Pomoć porodice i prijatelja je u ovom slučaju mnogo važna, jer često može da ubrza sam proces do sticanja sopstvenog stana.

Potrebno je posvetiti se dugoročnom planiranju i štednji

Za mnoge parove je planiranje i kupovina stana nešto o čemu se razmišlja godinama. Zbog toga, potrebno je na vreme početi odvajati novac i razmišljati o lokaciji koja je najidealnija za budući život mladih. Za ovako nešto je potrebno pravilno planiranje budžeta, smanjenje nepotrebnih i suvišnih troškova i ulaganje u sigurne investicije.

Iako ovaj put uglavnom dugo traje i pun je izazova i prepreka, on često predstavlja jedini put do stana u ličnom posedu u srpskoj prestonici. Uz pažljivo planiranje, podršku ostatka porodice i prijatelja i strpljenje, mnogi mladi parovi ipak uspevaju da pronađu način da što pre dođu do svoje prve, dugo željene nekretnine.

Zahvaljujući novim mogućnostima, umreženosti ljudi i raznolikosti tržišta, velike su šanse da mladi bračni parovi uspeju što pre da se nađu u svom novom domu.