Kako Kruševac obeležava Dan mladih

Kruševac će i ove godine obeležiti Međunarodni dan mladih nizom aktivnosti i događaja koji će se održavati od 12. do 29. avgusta na različitim lokacijama širom grada. Program, koji je organizovala Kancelarija za mlade, obuhvata raznovrsne sportske, kulturne i zabavne aktivnosti, kao i filmske projekcije

Na Dan mladih, 12. avgusta, u ponedeljak u 10 časova biće održano otvaranje izložbe „Stvarajmo zajedno“ na Trgu kosturnica. Program se nastavlja od 18 časova izložbom u maloj Sali Kruševačkog pozorišta, gde će biti prikazani radovi nove generacije studenata BUKVA Art.

Svečano otvaranje Međunarodnog dana mladih održaće se od 19 časova u centru grada, nakon čega će biti organizovan zumba fitnes uz DJ, dok će narednog dana, na istom mestu biti održan trening u cilju promocije atletike.

I naredni dani uključuju promocije sporta kao što su stoni tenis, pejntbol, odbojka na pesku i turnir u uličnom basketu 3 na 3. Posebno se ističe 6. Kruševački noćni polumaraton koji će okupiti brojne trkače, a koji se održava 17. avgusta na Bagdali.

Na početku u Pionirskom parku, a od 21. avgusta, na otvorenom, će se prikazivati filmski hitovi poput „The Tourist“, „Equalizer 1“, „The Conjuring“, „John Wick 3“, „Equalizer 2“, „Get Out“, „Operation Fortune“, „Love is in the Air“, i „John Wick 4“. U slučaju kiše, projekcije će biti u bioskopskoj sali zgrade Doma sindikata.

