GO SNS Kruševac: Nakon promocije nacizma promovišu satanizam

Gradski odbor Srpske napredne stranke oglasio se povodom jučerašnjeg protestnog skupa na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu, održanog na poziv studenata blokadi, sledećim saopštenjem za javnost:

– Tresla se gora, rodio se miš. Neće niko nasesti na pozive da se država ruši. Najmanje je studenata bilo na skupu gde su mislili da će mlade privući bendom koji su pozvali. Zbog hiljadu ljudi blokirali su saobraćaj u centru grada, a po slici vidimo šta im je misija, da nakon promocije nacizma promovišu satanizam. Nije ovo nikakva borba za bolji život, niti žaljenje za stradalima u tragičnoj nesreći, ovo je pokušaj obojene revolucije po hrvatskoj kuharici i to otvoreno priznaju u grupama u kojima dogovaraju ove akcije. Što se više dogovaraju to im je broj pristalica manji, jer mladi shvataju da se samo radom i kroz školovanje sistem može unaprediti, a ne ulicom i revolucijom koju bi sproveli za strance i da ruše naše pravoslavlje. Ove spodobe, kreature i klovnovi neće nam voditi ni grad ni Srbiju, jer narod o tome odlučuje na izborima. Poverenje koje je narod dao predsedniku Aleksandru Vučiću i našem Bati Gašiću shvatamo ozbiljno i nećemo dati da nam šaka jada ruši državu koju smo sa narodom iz pepela podigli. Živeo Kruševac, živela Srbija – kaže se u saopštenju GO SNS Kruševac.