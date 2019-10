Kako do digitalne transformacije malih i srednji preduzeća

Odgovore na pitanja da li je digitalizacija poslovanja izbor ili način za opstanak malih i srednjih preduzeća, zašto je taj proces važan te šta je sve potrebno da bi se to uradilo četrdesetak privrednika iz Kruševca moglo je danas da čuje na besplatnoj radionici „Kako podržati mala i srednja preduzeća u XXI veku“. Radionica je održana u kruševačkoj Regionalnoj privrednoj komori, a organizovali su je Privredna komora Srbije i kompanija Vip. Planirano je da radionica bude održana u više gradova u Srbiji

– U želji da mikro, malim i srednjim preduzećima pomognemo da nove tehnologije iskoriste kako bi sačuvali i razvili svoj posao, pokrenuli smo seriju radionica na kojima ćemo im najpre objasniti šta je digitalizacija i šta donosi njihovom biznisu. Zajedno ćemo proći svaki korak koji moraju da naprave kako bi inovirali svoje poslovanje, jer je digitalizacija postala preduslov za sve igače na lokalnom tržištu – rekao je Filip Mrdak, iz Privredne komore Srbije, Centra za digitalnu transformaciju.

On je podsetio da je u toku javni poziv koji je Centar raspisao za sektor malih i srednjih preduzeća.

– Oni treba da odu na naš sajt cdt.org.rs te da popune upitnik. Programom se subvencioniše do 50 odsto troškova za konsalting i isto toliko za primenu dogovorenog rešenja. Uslovi su da preduzeće ima od 5 do 250 zaposlenih i da postoji minimum 2 godine – kazao je on.

Naveo je da je za godinu dana sto preduzeća prošlo proces konsaltinga, a ovih dana se očekuju prvi rezultati primene tih rešenja. Cilj je da do sredine 2020. godine 250 preduzeća dobije uslugu konsaltinga te da njih 150 primeni predloženo rešenje.

Inače, Centar za digitalnu transformaciju je osnovala Privredna komora Srbije uz podršku nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i Razvojne agencije Srbije.

Privrednicima je predstavljena i prva besplatna biznis platforma u Srbiji Naša mreža, jedina aplikacija na tržištu koja im omogućava da se bez dodatnih ulaganja i potpuno online informišu, umreže i dobiju svu neophodnu podršku za svoje poslovanje.

– Naša mreža je osmišljena kako bi kompanijama pomogla da šire posao i sklapaju nove poslovne saveze kroz funkcionalnosti poput digitalne nabavke, kao i da komuniciraju bez jezičkih barijera, na srpskom jeziku. Ona, takođe, svojim članovima besplatno nudi čitavu bazu osnovnih alata za svakodnevno vođenje posla, poput ugovora, prezentacija i obrazaca. Kao takva primer je benefita koje nove tehnologije donose malim i srednjim preduzećima i velika je pomoć u procesu digitalizacije – objasnila je Milica Ostojić iz kompanije Vip mobile.

O iskustvu koje je kruševački Dom učenika „Pane Đukić Limar“ imao u korišćenju aplikacije „Naša mreža“ govorio je Ivan Vesić, zaposlen u toj ustanovi.

– Brojne su aktivnosti koje obavljamo u Domu i vreme nam je dragoceni resurs. Ova aplikacija brzo, uz samo nekoliko klikova, u realnom vremenu omogućava vam da se informišete, umrežite sa drugim kompanijama i na pravi način promovišete svoje proizvode i usluge – naveo je on.

J.B.

