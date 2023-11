Jugovićeva bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti grad Kruševac- ulica Majke Jugovića i Biro za projektovanje, deo grada Lazarica – Cara Lazara (od fabrike Rubin do Ruskog spomenika- leva strana, Alekse Nenadovića i prateće ulice, deo grada Lazarica- Kanicova (od Cara Lazara do pruge), Topolska, Oplenačka i prateće ulice, selo Belasica.

pZbog niskih temperatura vazduha, JKP „Gradska toplana“ Kruševac uredno i bez problema proizvodi električnu energiju svim svojim korisnicima širom grada.