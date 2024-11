Jeftiniji dizel za poljoprivrednike do kraja novembra

U dogovoru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Naftne industrije Srbije, a usled povoljnih tržišnih okolnosti, akcija po kojoj sva registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu da, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kupuju derivat EVRO DIZEL po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru produžena je i trajaće do 30. novembra 2024. godine

Kako navode iz Ministarstva poljoprivrede, uslov za korišćenje ove akcije je da poljoprivredna gazdinstva budu registrovana i uz to da poseduju agro karticu, koju sada jednostavno i brzo mogu da dobiju uz pomoć nove digitalizovane „NIS Agro kartica“ mobilne aplikacije.

Takođe, iz Ministarstva napominju da je uputstvo za preuzimanje aplikacije i podnošenje zahteva za NIS Agro karticu dostupno na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i na zvaničnom sajtu Uprave za agrarna plaćanja i sajtu eAgrar. Pored toga, naglašavaju da su poljoprivrednicima za pomoć i podršku u ovom procesu na raspolaganju i sve poljoprivredne savetodavne stručne službe širom Srbije.

U saopštenju Ministarstva se podseća na to da je Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte, koja je doneta na sednici Vlade Srbije 26. jula 2024. godine i koja važi 6 meseci od dana stupanja na snagu, propisano da sva poljoprivredna gazdinstva, koja imaju površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan 1. april 2024. godine i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, mogu da, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kupuju derivat EVRO DIZEL po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, a najviše do 100 hektara.

Nezavisno od te Uredbe, koja je i dalje na snazi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Naftna industrija Srbije izašli su u susret poljoprivrednicima i osmislili ovu akciju koja je proširena na registrovana gazdinstva koja se bave i drugim granama poljoprivrede, a ne samo ratarstvom, odnosno nemaju nužno površine upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava na dan 1. april 2024. godine, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: minpolj.gov.rs

Foto: freepik