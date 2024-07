Javni poziv za dodelu sredstava za razvoj starih i umetničkih zanata

Ministarstvo privrede je objavilo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama koji su nosioci sertifikata starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koje izdaje Ministarstvo privrede

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju programa su 10 miliona dinara i namenjena su za finansiranje kupovine nove opreme, kao i finansiranje kupovine repromaterijala, poručuju iz Ministarstva privrede.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini od 100 odsto nabavne vrednosti i to u rasponu od 80.000 do 300.000 dinara, dok je Javni poziv otvoren do 12. septembra 2024. godine.

Više informacija, zainteresovani mogu pronaći na internet stranici Ministarstva: www.privreda.gov.rs, kao i na Portalu preduzetništva: www.preduzetnistvo.gov.rs.

Foto: freepik

N. L.