„Između dve vatre“ oduševljava mališane

Momir Dragićević je, u izdanju Izdavačkog preduzeća „Tabla“ iz Niša, objavio novu zbirku pesama za decu „Između dve vatre“, čiju su recenziju potpisali prof. dr Predrag Jašović i književnik Veljko Stambolija

– Čovek je u svom životu stalno između dve vatre, između dobra i zla, između svetlosti i tame itd. Knjiga nosi ovakav naslov, jer sam se ja u detinjstvu igrao između dve vatre na času fizičkog vaspitanja, kao i u dokolici između pobede i poraza. Knjiga počinje pesmom o vršnjačkom nasilju, koje je danas vrlo izraženo kod dece i mladih i konfliktima i daje rešenje kako da se oni rešavaju. Nastavljam sa pesmom „Zagrljaj“, koji je nedostajao u vreme virusa Kovid-19, kada se nismo ni grlili ni ljubili ni sa najbližima – rođacima, prijateljima i drugarima. Pesme su vezane za život dece, odrastanje i spoznaju sveta i ono što ih okružuje – počinje svoje kazivanje Momir Dragićević.

Knjiga sadrži 42 pesme koje su lepo ilustrovane od strane karikaturiste i slikara Gorana Ćeličanina. Pesme se odlikuju i sećanjem na prošlost i naše velikane („Arenga Despota Stefana“, „Marko Kraljević i Brus Li“), zatim poetika iz školske klupe, iz školskog dvorišta, školske ljubavi i odnosima u porodici.

– Momir Dragićević je sigurno jedno od najprepoznatljivijih imena u korpusu književnosti koji određujemo kao književnost za decu. On je u ovom segmentu stvaralaštva ostavio niz originalnih pesama… Nema književne istorije u kojoj nije zastupljen. Svojim pesmama je zastupljen u gotovo svim antologijama poezije za decu, a i sam se potvrdio kao vrstan, kako antologičar, tako i poznavalac ovog književnog korpusa – kaže prof. Učiteljskog fakulteta u Leposaviću dr Predrag Jašović.

U pesmi „Konflikt“ autor nudi rešenje i čini se da je konflikt rešen na početku pesme: „U konfliktima čestim/ istina je sušta/ važi jedno pravilo/ pametniji popušta“.

Prema rečima prof. Jašovića, Dragićević je u svom pesničkom izrazu originalan.

– On na izvrstan način spaja tradicionalnu prošlost i aktuelnost svog detinjstva i mladosti, kao sada, za savremenu decu predstavlja prošlost. To pronalazimo u antologijskoj pesmi „Marko Kraljević i Brus Li“. Humor je jedna od najbitnijih stilskih karakteristika Dragićevićeve poetike, a to njegovu poeziju čini prejemčivu dečjoj recepciji, mašti i pažnji. Autor je napisao i jednu pesmu za nezaborav celoj naciji, a odnosi se na vreme NATO agresije 1999. On je pokazao da u jednom zamračenom bezizlazu skloništa može da se rodi nevina dečja ljubav, koja u trenutku nadrasta svaki strah: „Zvuk me jedan podmukli/ danima proganja/ ne plašim se iskreno/ dok je sa mnom Tanja“.

I Veljko Stambolija je dao pozitivno mišljenje o najnovijem delu Momira Dragićevića.

– Momir Dragićević nas uporno i dosljedno podseća na djetinjstvo. Period u kome su kolači bili krupni kao majčina briga i slatki kao njena ljubav U zagrljaju djetinjstva sve je nevino i naivno, jer „zagrljaj te greje / i kad sneg veje“. Dragićević nije zaboravio ni istorijske ličnosti grada Kruševca koji su u njemu proveli detinjstvo: „Stefan uman, hrabar/ viter Reda zmaja/ Kruševac i Beograd/ srcem i dušom spaja – kaže on.

Momina pesma „Di-džej deda“ stekla je veliku popularnost kod dece i kod odraslih. „Moj deda je bio roker/ pevao ko Džo Koker/ imao je ludi friz/ baš je bio šiz/.

Autor shvata da je idealno detinjstvo detinjstvo bez tuge i zato je treba preskočiti: „Dohvati dugu, preskoči tugu/ preleti vek/ budi mi lek/, savetuje pesnik.

Dragićević prati sve novotarije kod klinceze i kod klinaca, pa se malo i poigrava: „Caco!Caco!/ biću tvoj paparaco/, slike lete širom sveta/ putem interneta“.

Ž. Milenković