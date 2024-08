‘It is Summer’ veli naš Georgé

Kruševački kantautor Đorđe Ivanović sa stalnim mestom boravka u irskoj prestonici Dablin pre nekoliko dana objavio je novi video singl urađen za baš letnju pesmu „It is Summer“

Nakon desetak sjajnih tema, koje je uradio u proteklih nekoliko godina, Ðorðe Ivanović je odlučio da se na novom singlu potpiše samo pod imenom i tako pojednostavi stvar pretraživačima, postao je – Georgé.

Tema pesme je trideseti rođendan, a ideja je konceptualni nastavak prethodnih objava „Down the breeze“ i „Embassy of Spring“. „It is summer“ donosi neočekivanu retro vezu između hip hop bubnja, indie gitara, dodira ironije i letnje nostalgije.

Video:

Sam song Đorđe je snimio poznatom dablinskom Clinic Recording Studios, uz pomoć snimatelja i ko-producenta Sajana Sinota.

Georgé je tokom 2024. godine dobio i tri nagrade za najbolju filmsku kompoziciju u Kaliforniji na festivalima „Best shorts competition“, „Accolade competition“ i „Independent shorts awards“ za kratki film u zajedničkoj produkciji Ivanovića i njegove muze, popularne glumice Ive Kevre, kao i nedavnu nominaciju na Francuskom festivalu „Paris International Short Festival“. Film je do sada dobio čak 17 nagrada i 13 nominacija.