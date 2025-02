Istočna obilaznica: Kraj maltretiranju iz ličnih interesa 

Nakon višemesečnog nerviranja Kruševljana i građana Srbije koji su bili prinuđeni da koriste druge izlaze sa auto puta, okončan je sudski spor čime je omogućen nastavak radova. Podsećamo, reč je o dve kuće koje su se našle na putu, a vlasnici su u tome videli mogućnost za zaradu. Zbog toga je zaustavljena izgradnja izlaza Istok

Piše: Ognjen Milićević

U vezi ove „vruće“ gradske teme naš stručni sabesednik, glavni gradski urbanista Vojkan Tutulić, očekuje da će intenzivni radovi na ovoj deonici ubrzo otpočeti, budući da je trasa od naplatne rampe do pruge skoro završena. Kako navodi Tutulić, postavljeni su ivičnjaci, rasveta, trotoari, a potrebno je još samo naneti završni nivelirajući sloj i dva sloja asfalta. Urađeni su stubovi (šipovi), naglavne grede, betonska ploča i sav odvod.

– U sklopu izgradnje ovog dela Istočne obilaznice završiće se i revitalizovati postojeći most na Rasini u Mudrakovcu, a gužve u gradu će biti značajno manje, jer će putnici koji kreću u pravcu Blaca, Prokuplja, Kosova i Metohije i Kopaonika moći da se isključe na Istočnu obilaznicu. Tako neće više morati da idu preko Jasičkog puta i kroz centar grada. Ići će na izlaz Kruševac-Istok, paralelno uz Rasinu do Vidovdanske ulice, pa preko Bulevara Nikole Pašića i ulice kneza Miloša na Bruski put – pojašnjava Tutulić.

Kada bude konačno završena, Istočna obilaznica biće dugačka oko osam kilometara.

– Mi smo kao Grad uradili svih pet planova detaljne regulacije kojima je pokrivena Istočna obilaznica. Ova deonica koja se sada završava je najseverniji deo. Već postoji deonica od Dedinskog do Parunovačkog mosta. Pokrenute su radnje za eksproprijaciju nedostajućeg zemljišta od Parunovačkog mosta do budućeg mosta preko Rasine koji će se nalaziti u nastavku ulice kneza Miloša. On je podržan planskom dokumentacijom koju izrađuje preduzeće Putevi Srbije. To je ulica koja vodi od kružnog toka pored DIS- a na Rasinu. Projekat za treću etapu je završen. Nakon toga imamo još dve etape: od budućeg mosta na Rasini do Mudrakovačkog mosta i od Mudrakovačkog mosta do Bruskog puta. Ta etapa ima još jedan most preko Rasine i prolazi uz samu ogradu starog Mudrakovačkog groblja. Stotinak metara ispod postrojenja Vodovoda Kruševac pre ulaska u Lipovac nalaziće se budući kružni tok. Već je sređena sva planska dokumentacija. Kada sve ovo bude odrađeno, saobraćaj će biti značajno rasterećen i biće manje zagađenja – zaključuje Tutulić.

Istočna obilaznica će obezbediti brži i sigurniji protok ljudi i robe i omogućiti potpuno izmeštanje teretnog saobraćaja iz užeg gradskog jezgra. Ova saobraćajnica će imati dve saobraćajne trake i pešačke staze sa obe strane. Tada će se saobraćaj kroz grad znatno lakše odvijati.

Inače, Istočna obilaznica treba da obezbedi saobraćajni obilazak oko grada i buduće povezivanje na državni put prvog A reda (autoput E761, deonica Pojate – Preljina, Moravski koridor) preko petlje Kruševac-Istok. Njena površina iznosi 13 hektara i 78 ari. Prostor se godinama čuvao za realizaciju planirane trase Istočne obilaznice, a područje u najvećoj meri bilo poljoprivredno zemljište, kao i parcele sa samoniklom vegetacijom i rastinjem, ispresecane spontano nastalim poljskim putevima. U severozapadnom delu planira se parkovska površina kao deo parka Rasina.

Predviđeno je da se planirana saobraćajnica sastoji od dve trake širine 8 metara sa razdelnim ostrvom širine 3 metra i sa obostranim trotoarima širine 3 metra. Na trasi deonice planirana su dva ukrštanja i to: ukrštanje sa Bruskim putem i ukrštanje sa putem drugog V reda broj 415 – Veliki Jastrebac. Dobra infasruktura preduslov je za normalan život, dolazak domaćih i stranih investitora, ali i za ostanak mladih u Rasinskom okrugu.

Istočna obilaznica važna je za Kruševac, ali i za okolna mesta, jer će omogućiti da tranzitni saobraćaj, koji ne ide kroz grad, bude i brži i bezbedniji.

Dužina deonice je oko dva kilometra, a ukupna vrednost investicije je 652 miliona dinara, investitor je Javno preduzeće Putevi Srbije, a izvođač radova je kruševačko preduzeće Tehnogradnja. Radovi su otpočeli novembra 2023. godine, a rok njihovog završetka je do maja.

U decembru otvorena deonica od Koševa do Vrnjačke Banje

Podsećamo, 22. Decembra prošle godine predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvorio je deonicu Kruševac – Trstenik – Vrnjačka Banja na Moravskom koridoru dužine 30 kilometara. On je rekao novinarima da će veći deo Moravskog koridora biti izgrađen do kraja ove godine, a kako je naveo preostaće još 10 do 12 kilometara koji će biti završeni tokom 2026. Moravski koridor je dug 112 kilometara i izgradnja kompletnog auto-puta, od Vrnjačke banje do Adrana, trebalo bi da bude završena do kraja ove godine.

Nova deonica ima četiri naplatne stanice. Vrnjačku Banju, Trstenik, Veliku Drenovu i Koševe. Kad se završi Istočna obilaznica grad Kruševac imaće tri izlaza sa auto-puta.

– Svakako da je ta deonica dobrim delom urađena. Kada govorimo o svim onim potrebama o prolazu kroz grad Kruševac ka našoj južnoj pokrajini, ka Kopaoniku, skratiće značajno svima onima koji idu ka tom kraju – izjavio je za medije gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

To je najširi i prvi digitalni auto-put u Srbiji. Duž njegove trase postavljeni su optički kablovi i digitalna oprema koji omogućavaju besplatan bežični internet i najmoderniji sistem upravljanja saobraćajem. Projektovan je za brzinu do 130 kilometara na sat, ima 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.