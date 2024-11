Isključenje struje, grejanja i vode u Kruševcu

JKP „Elektrodistribucija“ za danas najavljuje isključenja struje po sledećem rasporedu: do 10:30 bez struje će biti deo Koševa (pored glavnog puta), do 11:30 deo ulice Svetog Save i deo Kukljina (iz TS Kukljin 3 prema Beloj Vodi), do 13:00 deo ulice Stojana Đorđevića u Mudrakovcu, do 14:00 deo ulice Živorada Stankovića u naselju Bivolje, a od 13:30 do 14:30 deo ulice Laze Lazarevića u Prnjavoru.

JKP “Gradska toplana” Kruševac saopštava da će korisnici u Vidovdanskoj ulici (od broja 173 do broja 207), poznatijoj kao „Parnjača“, biti bez grejanja zbog sanacije curenja na sekundarnom delu mreže. U ostalim delovima grada snabdevanje toplotnom energijom odvijaće se nesmetano.

JKP “Vodovod” Kruševac obaveštava građane da će zbog radova na vodovodnoj mreži danas do 15:00, bez vode biti naselja Bagdala (gornja zona), kao i sela Žabare, Velika Vrbnica, Mala Vrbnica, Trebotin i Lukavac.