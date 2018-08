Henkel saopštio: u drugom kvartalu organski rast prodaje, bolja marža i veća zarada

– Na krilima snažnog organskog rasta, Henkel je ostvario dobar razvoj u drugom kvartalu uprkos značajnim negativnim uticajima valutnih kretanja i višim cenama materijala. Podigli smo kvartalnu prodaju na najviši nivo ikada, dodatno smo poboljšali EBIT maržu i ostvarili smo najveću kvartalnu korigovanu zaradu u istoriji – rekao je generalni direktor kompanije Henkel, Hans Van Bajlen.

Kompanija je saopštila da je sa 5,143 milijardi evra, prodaja u drugom kvartalu dostigla novi rekordni nivo ostvarivši nominalni rast od 0,9 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Organska prodaja, koja ne uključuje uticaj valutnih kretanja i akvizicije/divesticije, imala je snažan rast od 3,5 odsto. Doprinos akvizicija i divesticija je iznosio 3,5 odsto. Ovo donosi ukupan rast od 7 odsto.

Valutna kretanja su imala negativan uticaj na prodaju od -6,1 odsto. Korigovani operativni profit (EBIT) je zabeležio rast od 1,8 odsto, sa 909 miliona evra u istom kvartalu prošle godine na 926 miliona evra. Korigovani prihod od prodaje (EBIT) porastao je za 0,2 odsto, na 18 odsto. Sa 6,3 odsto, neto obrtni kapital kao procenat prodaje je bio iznad nivoa iz drugog kvartala 2017. godine (5,2 odsto). Korigovani prinos po prioritetnim akcijama (EPS) porastao je za 1,9 odsto, sa 1,55 evra na 1,58 evra. Valutna kretanja imala su negativan uticaj na EPS od -5,8 odsto. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama, ne obuhvatajući uticaj promena kursa stranih valuta, porastao je za 7,7 odsto.

Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije ostvario je snažan organski rast prodaje od 5,2 odsto u drugom kvartalu, poslovni sektor Beaty Care imao je rast prodaje od 0,4 odsto, a poslovni sektor Deterdženti i kućna hemija rast od 2,9 odsto.

U prvoj polovini 2018. godine, prodaja je dostigla 9,978 milijardi evra. Organski rast prodaje, koji ne obuhvata uticaj promena kursa stranih valuta i akvizicije/divesticije, iznosio je 2,3 odsto. Uticaj promena kursa stranih valuta doveo je do pada prodaje od 7,4 odsto. Korigovani operativni profit zabeležio je rast od 0,3 odsto, sa 1,763 milijardi evra na 1,768 milijardi evra. Korigovani prinos od prodaje porastao je sa 17,4 na 17,7 odsto. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama zabeležio je rast od 1,7 odsto, sa 2,96 evra na 3,01 evra. Valutna kretanja imala su negativan uticaj na EPS od 6,1 odsto. Korigovani prinos po prioritetnim akcijama, ne obuhvatajući uticaj promena kursa stranih valuta, porastao je za 7,8 odsto.

Henkel je ažurirao svoju prognozu za fiskalnu godinu 2018. godinu. Kompanija potvrđuje svoja očekivanja organskog rasta prodaje od 2 do 4 odsto na nivou Henkel grupe, a za poslovni sektor Adhezivi Tehnologije očekuje rast od 4 do 5 odsto umesto prvobitnih 2 do 4 odsto. U sektoru Deterdženti i kućna hemija, Henkel i dalje očekuje rast od 2 do 4 odsto, a u sektoru Beaty Care, rast prodaje do 2 odsto.

