I po peti put ove sezone fudbaleri Trajala ostali su bez bodova. Prepustili su ih ovoga puta Slogi iz Kraljeva, koja je slavila sa 1:0

Očekivalo se da će Trajal bez većih problema doći do pozitivnog rezultata u utamici protiv ekipe sa začelja tabele. To se, međutim, nije dogodilo – gosti su zabeležili drugu pobedu u ovom prvenstvu i to na gostujućem terenu, u Kruševcu.

Imali su i u prvom delu utakmice gosti nekoliko lepih prilika, ali su golgeteri zatajili. Šef struke Trajala Goran Lazarević pokušao je da utiče na tok igre dvostrukom izmenom na poluvremenu, kada je umesto Jovkovića i Gogića uveo Osmana i Miloševića. Gosti su, međutim stvarili nove šanse, da bi od 74. minuta „gumari“ igrali i sa igračem manje, pošto je Pavlović zaradio i drugi žuti karton na utakmici.

I onda, gol odluke u 80. minutu. Gosti su izveli kornen nakon kojeg se pred golom Trajala najbolje snažao Mijahlović za 1:0 i pondu gostiju iz Kraljeva.

Trajal je ostao na 10 bodova i 12. je na tabeli. U sledećem kolu gostovaće Radničkom u Stremskoj Mitriovici, ekipi koja je pretposlednja na tabeli.

S.M., Foto FK Trajal

„Gumari“ bez bodova protiv Sloge!

