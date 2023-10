Gradski servis za utorak 10. oktobar

Zbog kvara na vodovodnoj mreži do 15h bez vode će biti Lazarica – Cara Lazara (od Fabrike „Rubin“ do Ruskog spomenika – leva strana), Alekse Nenadovića i prateće ulice; Mudrakovac – Žrtava Fašizma.

Takođe kvara do 17h bez vode će biti Malo Golovode – Rasinska (od Raške do Milunke Savić) i prateće ulice.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže do 15h časova bez vode će biti Lazarica – Stevana Cremca,Timočke Bune i prateće ulice.

Zbog radova na elektro mreži bez električne energije do 14:30 časova će biti deo naseljenog mesta Padež, prema Globaru (iz TS Padež 4), deo naseljenog mesta Malo Golovode, ulica Rasinska, kao i deo naseljenog mesta Čitluk (centar, iz TS Do 12 časova će be struje biti zgrade Kula 4, Kula 5, Kula 6 i ulica Sestre Popović od broja 10 do broja 22.