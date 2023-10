Gradski servis za ponedeljak 9. oktobar

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časovabez vode će biti Pakašnica – Vojvode Mišića (od kasarne do kraja ulice) i prateće ulice; Prnjavor – Mišarska, Brestovačka (od Krfljanske do Raške), Gavrila Principa (od Krfljanske do Raške) i prateće ulice.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže danas do 15 časova bez vode će biti Lazarica – Stevana Sremca,Timočke Bune i prateće ulice.

Zbog radova na elektro mreži deo naseljenog mesta Malo Golovode, za ulicu Rasinska i Ranka Jovanovića, deo naselja Čitluk, kao i deo naselja Padež prema Globoderu neće imati električnu energiju do 14:00 časova. Takođe, do 13:30 časova će bez struje biti ulica Partizanskih kurira, deo ulice Stevana Sinđelića i Karadžićeva.