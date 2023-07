Gradski servis za petak 7. jul 2023.

Danas će, do 15h bez vode biti potrošači u ulicama Koste Manojlovića, Vojvođanskoj, delu Varšavske ( od Aleksandra Fleminga do Vojvođanske ) u naselju Pejton, kao i u ulicama Stevana Sremca, Timočke bude i pratećim ulicama u Lazarici.

Kvar je i u centru Kruševca, pa će bez vode do 17h biti Jug Bogdanova ( od Gazimestanskog trga do Brijanove ) i Sinđelićeva ulica.

Zbog novog vodovonog priključka do 15h neće bitit vode u Ulici Gavrila Principa ( od Krfljanske do Brestovačke ), Brestovačkoj ( od Krfljanske do Ulice Gavrila Principa ) i prateće ulice.